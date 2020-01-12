Hayatını kaybeden vali yardımcısının ismi Cerablus'ta okula verildi - Son Dakika

FIRAT Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılıp, güvenli hale getirilen Suriye'nin Cerablus kentinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nca onarılan 33 derslikli okula, Cerablus'ta görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in ismi verildi.

Cerablus kentinde onarımı tamamlanan okulun hizmete başlaması nedeniyle düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Cerablus'ta görevliyken geçen yıl 12 Ocak günü kalp krizi geçirerek vefat eden Ahmet Turgay İmamgiller'in eşi İmran, kızı İnci İmamgiller ile davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül, okulun daha önce sadece bina olarak bulunduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli onarımı yapılan okulun 33 derslikten oluştuğunu ve şu an 1350 öğrencinin lise ve ortaokul düzeyinde eğitim gördüğünü ifade eden Gül, şöyle konuştu:

Türkiye hem yurt içinde hem de Suriye'nin güvenli bölgesinde terörle mücadele ederken aynı zamanda mazlumlara kucak açıyor. Eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları, bunun yanında diğer insani ihtiyaçları için kendi vatandaşlarımız için ne düşünüyorsak burada yaşayan insanlar içinde aynı şeyi düşünüyoruz. Eğitim belki en önemli meseledir. Çocuklarımızın daha çok okullaşması, iyi eğitim almaları ve geleceğe güvenle bakmaları için buradaki okullarımız onarılıyor ve bu şekilde eğitim ve öğretim hayatına katılıyor. Şehit ağabeyimiz, meslektaşımız gecen sene bugün vefat etmişti. Bu bölgelerde onun çok emeği var. Onun için onarılan bu okula onun ismini verdik. İnşallah burada yetişecek insanlar yüz yıl geçse de ona dua edecek."

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ise Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in Cerablus'ta çok emeği olduğunu belirterek devlete hizmet etmiş insanların isminin yaşatılmasının çok önemli bir kadirşinaslık olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Gül, beraberinde Ahmet Turgay İmamgiller'in eşi İmran, kızı İnci, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ve diğer davetlilerle okulun girişinde kurdele kesti. Ardından sınıfları dolaşan Gül ve beraberindekiler sohbet ettiği öğrencilerle çeşitli hediyeler verdi.