Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'dan geriye tartışma yaratan çıkışları kaldı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'dan geriye tartışma yaratan çıkışları kaldı

12.04.2022 13:14
Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'dan geriye tartışma yaratan çıkışları kaldı

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Zekeriya Beyaz, "Kurban etiyle rakı içilir", "Öpüşmek orucu bozmaz, cinsel ilişkiyle oruç açılabilir" şeklindeki çıkışlarıyla gündem olmuştu.

İlahiyat Profesörü Zekeriya Beyaz hayata gözlerini yumdu.

Beyaz, son dönemde görünür olmasa da Türkiye'nin yaklaşık 30 yıllık dini tartışmalarına damga vurdu.

Halk arasında '28 Şubat Hocası, Sosyete Hocası' gibi isimlerle de anılan Beyaz, 90'lı yıllarda yaptığı birçok açıklamayla hem eleştirilerin hedefi oldu hem de popülerliği nedeniyle televizyonlara çıkmaya devam etti.

Beyaz, aynı zamanda doğruları değil insanların duymak istediklerini söylemekle eleştrildi.

Ekranların en renkli figürlerinden biri olan Bayaz'ın o dönemlerde yaptığı çıkışlar o kadar ses getirdi ki hala daha bazı fikirleri hakkında tartışmalar devam ediyor.

Zekeriya Beyaz'ın tartışmalara neden olan çıkışları

İşte hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'dan geriye kalan o dikkat çekici ve tartışmaya neden olan çıkışları;

- Kurban etiyle rakı içilir

- Kurban Bayramı'nda dana kesmek yerine ayakkabı dağıtabilirsiniz

- Oruçluyken tokluk veren haplardan içebilirsiniz

- Şekersiz sakız orucu bozmaz

- Öpüşmek orucu bozmaz, cinsel ilişkiyle oruç açılabilir

- İslam'a göre helal olmayan bir kadınla oyun oynamak günah değil. Ben oynadım, günah olmadı

- Kur'an'ı Kerim'de başörtüsü yok. Bu insanların dileğine bırakılmıştır. Uydurma hadislerle günümüze gelmiştir

- Yabancı ve zararlı siteler hack'lenebilir. İslâm dinine ve Türk milletine zararlı olanlara yapılabilir, sevap olur

- Kızlık zarını diktirmek günah değildir

- Referanduma evet diyenler Allah katında en büyük cezaya çarptılırlar.

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Zekeriya Beyaz, Güncel, Son Dakika

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