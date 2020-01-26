Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika

Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.
(İHA)
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