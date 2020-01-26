Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika

Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı
Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 05:51:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]