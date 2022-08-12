Kıyafetleri alev alan, üzerine düştüğü odun yığınını da tutuşturan genç öldü (2) - Son Dakika
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Kıyafetleri alev alan, üzerine düştüğü odun yığınını da tutuşturan genç öldü (2)

12.08.2022 19:19
Kıyafetleri alev alan, üzerine düştüğü odun yığınını da tutuşturan genç öldü (2)

HAYATINI KAYBETTİAydın'ın Kuşadası ilçesinde, sokakta tutuşan kıyafetleri panikle çıkartmak isterken bir evin önündeki odunların üzerine düşerek tutuşturan Gökay Çavdıran (31) kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İstanbul Kartal Dr.

HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sokakta tutuşan kıyafetleri panikle çıkartmak isterken bir evin önündeki odunların üzerine düşerek tutuşturan Gökay Çavdıran (31) kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastanenin yara ve yanık merkezinde hayatını kaybeden Çavdıran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kuşadası'na gönderildi.Polis, Çavdıran'ın kıyafetlerinin nasıl tutuştuğunun belirlenebilmesi için olayın meydana geldiği İmam sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın),


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Kuşadası, İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıyafetleri alev alan, üzerine düştüğü odun yığınını da tutuşturan genç öldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıyafetleri alev alan, üzerine düştüğü odun yığınını da tutuşturan genç öldü (2) - Son Dakika
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