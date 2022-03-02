Hayatını kurtaran 3 polis memurunu hastanelik etti - Son Dakika
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Hayatını kurtaran 3 polis memurunu hastanelik etti

02.03.2022 21:39
Hayatını kurtaran 3 polis memurunu hastanelik etti

Samsun'da evinin 3. katının penceresinden eşyaları aşağı atıp ardından da intihara kalkışan şahıs kendisini kurtaran 3 polis memuruna saldırılarak yaralayıp hastanelik etti.

Samsun'da evinin 3. katının penceresinden eşyaları aşağı atıp ardından da intihara kalkışan şahıs kendisini kurtaran 3 polis memuruna saldırılarak yaralayıp hastanelik etti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren V.V. evinin 3. katındaki pencereden eşyaları aşağı attı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eşyaları attıktan sonra pencereye de çıkıp intihara kalkışan V.V.'yi Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Mehmet Y.(46), Abdulhamit D.(39) ve Enes S.(28) müdahele ederek ölümden kurtardı. V.V. ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezine götürülürken kendisini ölümden kurtaran polis memurları Mehmet Y., Abdulhamit D. ve Enes S.'ye saldırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan polis memuru Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru Mehmet Y.'nin kolunun kırıldığı ortaya çıktı. 3 polis memurunu yaralayan V.V. hakkında "Görevli memura mukavemet, görev yaptırmamak için diren ve kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Münir Karaloğlu, Polis Memuru, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayatını kurtaran 3 polis memurunu hastanelik etti - Son Dakika


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