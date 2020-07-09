Hayatını kurtardığı karga en yakın dostu oldu - Son Dakika

Hayatını kurtardığı karga en yakın dostu oldu

Hayatını kurtardığı karga en yakın dostu oldu Her yere omuzunda en yakın dostu kargayla gidiyor Kargayla genç adamın filmlere konu olacak dostluğu Bursa'da bir karga, düştüğü apartman boşluğundan kendisini kurtaran liseli gencin omzundan bir an olsun inmiyor.

Hayatını kurtardığı karga en yakın dostu oldu

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Her yere omuzunda en yakın dostu kargayla gidiyor

Kargayla genç adamın filmlere konu olacak dostluğu

BURSA - Bursa'da bir karga, düştüğü apartman boşluğundan kendisini kurtaran liseli gencin omzundan bir an olsun inmiyor.

Filmlere konu olacak dostluk Bursa'da yaşanıyor. Lise öğrencisi Ahmet Hamza Çörtne, apartmanlarının havalandırma boşluğuna düşen ve Bahattin ismini verdiği kargayı günler süren uğraşlarının ardından Youtuber İbrahim Sargın, ile birlikte kurtardı. Hayatını kurtardığı kargayı uzun süre evinde besleyen genç adam sağlığına kavuşan kargayı doğaya salmaya karar verdi. Doğaya çıkarıp havaya attığı karga vefa örneği gösterip onu terk etmeyip geri dönüp omuzuna kondu. Uzun süren bir dostluğun bir başlangıcı olan bu olay şimdi kargayla genç adam arasında sıkı bir dostluk oluştu. Genç adam nereye giderse dostu kargada omuzunda onunla birlikte gelip hiç bir yere ayrılmıyor. Karganın genç adamın omuzunda gezdiğini gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Kargayla dostluğunun nasıl başladığını anlatan Ahmet Hamza Çörtne, "Bu karga apartmanın havalandırma boşluğuna düşmüştü. Biz bu kargayı bir kaç gün uğraşlarımız sonucunda düştüğü yerden çıkarttık. Kurtardıktan sonra ben kargayı elimle evde beslemeye başladım. Kargayla aramızda bir bağ oluşmaya başladı. Kargayı besledikten sonra doğaya salmaya karar verdim. Doğaya çıkartıp havaya atmama rağmen karga gitmedi tekrar gelip üzerime kondu. Aramızda çok sıkı bir dostluk kuruldu şimdi nereye gitsem benimle beraber geliyor. İsmini Bahattin koyduğum karga 1,5 aydır benimle birlikte, omuzumda kargayla gezdiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Her yere dostum kargayla birlikte gidiyorum" dedi.

Karganın kurtarılmasına yardım eden Youtuber İbrahim Sargın, "Kargayı bulduğumuzda çok küçüktü binanın havalandırma boşluğuna düşmüş bir kaç aletle çıkartmayı başardık. Hamza doğa dostu hayvanlara karşı çok güzel yaklaşıyor. Hamza kargayı çok güzel bir şekilde büyüttü kargayla çok güzel bir arkadaşlık kurdu. Şimdi her yere beraber gidiyorlar" şeklinde konuştu.

Ahmet Hamza, Bursa, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayatını kurtardığı karga en yakın dostu oldu - Son Dakika
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