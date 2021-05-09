Hayatını oğluna adayan anne, kurduğu dernek ile otizmlilere destek oluyor - Son Dakika

Hayatını oğluna adayan anne, kurduğu dernek ile otizmlilere destek oluyor

09.05.2021 11:23
Hayatını oğluna adayan anne, kurduğu dernek ile otizmlilere destek oluyor, System.String[]

Trabzon'da, hayatını 28 yıl önce otizm tanısı konan oğluna adayan Muradiye Dilek, 3 yıl önce kurduğu dernek ile otizmliler ve ailelerine destek oluyor.

Trabzon'da, hayatını 28 yıl önce otizm tanısı konan oğluna adayan Muradiye Dilek, 3 yıl önce kurduğu dernek ile otizmliler ve ailelerine destek oluyor.

Ortahisar ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Dilek'in hayatı, 30 yaşındaki oğlu Hakan'a 2 yaşındayken otizm teşhisi konulmasıyla değişti.

Yaşamını oğluna adayan ve otizmle ilgili araştırmalar yapan Dilek, oğlu okula başladığında kendisi gibi otizmli çocukları olan annelere yardımcı olmak istedi.

50 yaşındaki Dilek, otizmliler ve ailelerinin sorunlarını çözmek amacıyla 3 yıl önce Trabzon Otizm Derneğini kurdu.

Derneğin başkanı olan Dilek, AA muhabirine, yıllardır otizmlilere faydalı olabilmek adına çalışmalar yaptığını söyledi.

"Beni oğlumdan çok çevre yordu"

2 yaşındayken diğer çocuklardan farklı olduğunu gördüğü oğluna Ankara'da otizm teşhisi konulduğunu anlatan Dilek, "Evladın olduğu için konduramıyor, hissetsen bile dile getiremiyorsun. Niye olduğu belli değil. Otizm üzerine okumadığım kitap, araştırmadığım yayın kalmadı." dedi.

Dilek, ilk yıllarda yaşadığı sıkıntılara değinerek, "Beni oğlumdan çok çevre yordu. Oğlumla 4 yıl evden dışarı çıkmadık. Ancak bir süreçten sonra ayağa kalktım, 'Hakan'a ne yapabilirim?' diye kendimle yüzleştim. Zor da olsa hastalığı kabullendim. Allah'ın yardımıyla Hakan ile bunları aştık." diye konuştu.

Bir anne olarak kendisine zaman ayıramadığını dile getiren Dilek, oğlunun okula başlamasıyla aynı hastalıkla mücadele eden anneleri gördüğünü, yalnız olmadığını fark ettiğini aktardı.

Dilek, "Kader arkadaşlarımla 25 yıldır dostluğumuz var. Çünkü onlar beni, ben de onları anladım. Çocuklarımızı okula gönderdikten sonra birlikte vakit geçirdik. Hayatımızın en büyük lüksü anneler olarak birlikte kahvaltı yapmaktı." ifadelerini kullandı.

"Artık derdini yazarak anlatabiliyor"

Dilek, oğlunun 30 yıldır hiç konuşmadığını anlatarak, "Gözüne baktığım zaman her şeyi anlayabiliyorum. Okulda yazı yazmayı öğrendi. Öğretmeniyle, yazı yazdığını gördüğümüzde ağladık. Artık derdini yazarak anlatabiliyor. Bugünlere geldik ama canımız acıya acıya geldik. Ömür boyu evladınla sınanmak çok zor. Her 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Hakan'a mektuplar yazar, içimdekileri anlatırım." şeklinde konuştu.

Dilek, oğluyla yaşayamadıkları birçok şey olduğuna değinerek, şunları aktardı:

"Önlük giysin, çantasını alayım, askerliğini, damatlığını göreyim, çok şey hayal ettim. Bunu yaşayan kişi, yaşamayan kimseye anlatamaz. Rabb'im demek ki meleğini, ona bakacağımı bildiği için bana gönderdi ama Hakan'ın hayatıma kattığı birçok şey var. Sabretmeyi, yetinmeyi, aza şükretmeyi öğrendim. Kendim için yaşadığım bir hayatım yok, benim için mutluluk Hakan'ın mutluluğudur. Hakan'ın yaptığı her şey benim için çok önemli. Onunla birlikte savaş verdik. Okulda yaptığı resim bile beni çok mutlu ediyor."

"Merkez açılırsa hiçbir anne yarınını düşünmeyecek"

"Oğlum Trabzon'da eğitim gören en büyük otizmli. Zamanında öğretmen ve okul bulmak konusunda çok zor dönemler geçirdik." diyen Dilek, ailelerle tek çatı altında birleşip, işbirliği yapmak amacıyla 3 yıl önce Trabzon Otizm Derneği'ni kurduklarını ifade etti.

Dernek olarak Trabzon'a Otizm Yaşam Merkezi kazandırmak için mücadele ettiklerini anlatan Dilek, şunları kaydetti.

"Çünkü merkez açılırsa hiçbir anne yarınını düşünmeyecek. Meleklerimiz eğitim alacak. Merkezin yapılacağı illerden biriyiz. İl protokolümüzün yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu da bize bu konuda çok destek veriyor. Merkezin bir an önce açılmasını bekliyoruz. Tüm özel anneler iyi ki varsınız. Anneler Gününüz kutlu olsun."

Ortahisar, Trabzon, Ankara, Otizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hayatını oğluna adayan anne, kurduğu dernek ile otizmlilere destek oluyor - Son Dakika


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