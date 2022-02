Hayatını otizmli çocuklarına adayan annenin velayet mücadelesi - Son Dakika

ANTALYA'da eşinden boşanma aşamasında olan Fatma Turan (35), otizmli çocuklarından kendisiyle kalan Batuhan (13) ve yaklaşık 1 yıl önce babasını alıp geri getirmediği Emirhan'ın (6) veyaletini almak istiyor. Batuhan'dan uzak kalmamak için oğlunun okulunda, okul aile birliğinde görev alan Turan, "Çocuklarımın bana, benim onlara ihtiyacım var" dedi.

Antalya'da yaşayan Fatma Turan, 14 yıl önce H.T. ile evlendi. Çiftin 1 yıl sonra Batuhan adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Çift, çocukları 6 yaşına geldiğinde farklılıklar hissedince doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde Batuhan'a atipik otizm teşhisi konuldu. Çiftin Emirhan adını verdikleri ikinci çocukları ise 2016 yılında dünyaya geldi. Emirhan'da da benzer farklılıkları gören ailenin başvurusu üzerine yapılan kontrolde, küçük çocuklarına da aynı teşhis konuldu. Fatma Turan, işini bırakarak çocuklarının eğitimiyle ilgilenmeye başladı. Çift yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanma kararı aldı ve Fatma Turan 2 yıl önce çocuklarıyla annesinin yanına taşındı. Çocuklarının eğitimine kendini adayan Turan, farklı metotları öğrenip iki oğluna eğitim vermeye başladı.

ÖĞRETMENLERE NOTLAR YAZIYORBatuhan kaynaştırma öğrencisi olarak ortaokula giderken, Emirhan ise özel eğitim almaya başladı. Baba H.T., geçen sene mart ayında Emirhan'ı aldı ve bir daha geri getirmedi. Batuhan'ın kardeş özlemini aşmak için Emirhan'ın fotoğraflarını bastıran Fatma Turan, çocuğundan ayrı kalmamak için okul aile birliğinde yer almaya başladı. Turan, oğlunun eğitimde sıkıntı yaşamaması için öğretmenlerine çocuğuyla ilgili notlar yazarken, ödevlerini yaptığı anları videoya çekerek, öğretmenlerine gönderiyor.Batuhan her ders arasında annesinin bulunduğu odaya giderek ona sarılıyor. Okul sonrasında oğluyla birlikte spor yapan Turan, bu alanda da çocuğunun eğitimi için farklı teknikler uyguluyor. Fatma Turan'ın şimdilerde en büyük isteği ise 2 yıldır süren boşanma süreci sonucunda 2 çocuğunun velayetini alabilmek.'ÇOCUKLARIM HER ŞEYİM'Çocukları için her şeyden vazgeçtiğini söyleyen Fatma Turan, "Batuhan'da 5 yaşından sonra gerileme başladı. Sabit oyuncaklara bakmalar, içine kapanmalar ve artık söylediğimizi tekrar ediyordu. Kontrole gittiğimizde yaygınsal gelişim geriliğine ilişkin bir sürece başladık. Bu, aile içerisinde sıkıntılı bir süreç başlattı. İkinci çocuğum Emirhan'da da aynı süreci yaşadım. Boşanma aşamasındayım ve Emirhan'ım şu an benimle değil. Çocuklarım benim her şeyim. Tüm hayatım onlar. Onların velayetleri ve gelişimleri için mücadele ediyorum" dedi.'PSİKOLOJİLERİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'Oğluna eğlenerek eğitim vermeye çalıştığını söyleyen Turan, "Çocuklarımın psikolojisi her şeyden önemli. Batuhan kardeşini çok özledi. Batuhan'ın kardeş özlemini dindirebilmek için fotoğraflarını bastırdım. Ona her gün biraz beklemesi gerektiğini söylüyorum. Batuhan ile akşamları animasyon filmler izliyoruz. Resim çizmeyi çok seviyor, görsel hafızası çok kuvvetli. Bizim çocuklarımız unutmaya meyilli çocuklar. Bu nedenle kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Batuhan'a, kaybolma ihtimaline karşı bisiklete bindiğinde eve nasıl geleceğini tarif ediyorum" diye konuştu.'ÖĞRETMENLERE ÇOCUĞUMU TANITIYORUM'Özel çocukların ailelerinin okul hayatında ilk etapta zorluk yaşadığını söyleyen Turan, "Ben öğretmenlere önce çocuğumu tanıtıyorum. Stres anında verilmesi gereken komutları paylaşıyorum. Okul aile birliği üyesiyim ve sürekli okuldayım. Batuhan her teneffüs yanıma geliyor. Ödevlerini video çekimi yapıp öğretmenlerine atıyoruz" dedi.'ÇOCUKLARIMIN EN ÇOK BANA İHTİYACI VAR'Uzun süre icra takip elemanı olarak çalıştığını belirten Turan, "Çocuklarımın en çok bana ihtiyacı var. Bu nedenle işime devam edemiyorum. Çocuklarım daha önemli, onların yanında olmam gerekiyor. Pandemi nedeniyle velayet sürecimiz biraz yavaş ilerledi. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. 2'sinin de velayetini istiyorum. Onların bana, benim onlara ihtiyacım var" diye konuştu.

Annesiyle olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Batuhan Turan ise "Annemle birlikte ders çalışıyoruz, dışarı çıkıyoruz, spor yapıyoruz. Annemle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Okulda annem görevli. Teneffüslerde annemin yanına gidiyorum, birlikte yemek yiyoruz" dedi.