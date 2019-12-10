Hayatını sokak hayvanlarına adadı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nihal Üçok, emekli maaşıyla kedi ve köpeklerden oluşan sokak hayvanını evinin bahçesinde besliyor, hasta ve yaralı olanların bakımlarını yaptırıyor.

Üçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölevi Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, kümeste beslediği tavuk ve ördeğin yanı sıra kedi ve köpeklerden oluşan 65 sokak hayvanını eşiyle birlikte beslediklerini söyledi.

Üçok, Sokak hayvanlarına karşı olan korkusunu 40 yıl önce eşi Fahri Üçok'un eve getirdiği yavru köpekle yendiğini ve o günden bu yana onlara bakmaya başladığını söyledi.

Hayatını sokak hayvanlarının bakımına adadığını ifade eden Üçok, "20 yıl önce İstanbul'dan Ünye'ye dönüş yaparken 14 kedi ve 1 köpek getirdim. Köpeğimizi yabani köpekler boğarak öldürdü. Köpeğim öldükten sonra 'Daha köpek alamam' dedim. Ama yolda gördüğümde dayanamadım aldım, getirdim. Böyle, böyle çoğaldı. Sokak hayvanlarını seviyorum. Bakımlıymış, bakımsızmış asla ayırt etmiyorum." diye konuştu.

"16 yaşında tek ayaklı köpeğim var" -



Üçok, yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavisini yaptırdıklarını ve evinin bahçesinde beslemeye başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Burada 80 tane köpek vardı, hepsine elimden geleni yaptım. Hastalanınca antibiyotiğini, ilacını verdim. Her şeyleriyle elimden geldiği kadar ilgileniyorum. Örneğin, tek ayağı olmayan köpeğim var, 16 yaşında, bir elim sürekli onun üstünde. Çöpün orada gözü hiç görmeyen bir köpek var, 'Gelip geçerken araba çarpar' dediler. Birkaç gün düşündüm. Daha sonra bu hayvana kimse sahip çıktı mı, diye sordum soruşturdum. Daha sonra gittim, aldım getirdim. Adını da Kiraz koydum. Veteriner kontrolünde tedavisini yaptık. İlaçlarını veriyorum."



-"Hayvanlara zarar vermeyin"-



İnsanların hayvanları sevmek zorunda olmadığını, ama en azından onlara zarar vermemesi gerektiğini belirten Üçok, "30 köpeğim var. Kedilerimin haddi hesabı yok. Kedileri doyuruyorum onlar daha sonra bahçeye gidiyorlar. Karınları acıktığında evimin bahçesinde adım atacak yer bulamıyorum. Evimin bahçesinden hayvanlarım hiç eksilmedi, aksine fazlalaşıyor. Ben hayvan seviyorum diye başkaları da sevmek zorunda değil tabii ki. Ama zarar vermeyin. Hayvanlara zarar verilmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Üçok, Ünye'de hayvan barınağının sokak hayvanları için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ünye'ye hayvan barınağı yapılıyormuş. Temennimiz Ünye'ye, her yönüyle hizmet veren bir barınak açılmasıdır." dedi.