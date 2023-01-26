Hayatını tıbba adayan Uzman Doktor Bahadır Codal kimdir?

Tekirdağ'da ikamet eden ve evli olan Bahadır Codal, şu an için Malkara Devlet Hastanesinde kadın doğum uzmanı olarak görev yapıyor. Üniversite sınavında derece yaparak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Dr. Codal, "Üniversiteye hazırlanırken tek bir hedefim vardı, doktor olmak. O zamandan itibaren geleceğime ve kariyerime o şekilde yön verdim. Ankara Tıp Fakültesini kazanarak hayallerime giden ilk adımı atmış oldum." dedi.

Hastaları tarafından seviliyor

Yedi yıldır doktorluk yapan 5 yıldır da kadın doğum ve hastalıkları üzerinde uzmanlık yapan Codal, "Hastalarım tarafından sevilen ve saygı gören bir doktor olmayı başarabildim. Yaptığım için doğası gereği sorunları çözme konusunda hassas ve özverili davranıyorum. Hastalarıma kendilerini özel hissettirmek çok önemli. Zor bir süreçten geçerken yanlarında; sorunlara ve aynı zamanda sorunların çözümüne hakim olan uzman birinin olması onlara, kendilerinin iyi hissetmesini sağlıyor. Hastalarıma bu güveni verdiğim için çok mutluyum." dedi.

"Ben de zaman zaman zorluk yaşıyorum"

Codal, "Tabii ki herkes gibi ben de zaman zaman zorluk yaşıyorum. Yaşadığım bu zorluğu tecrübelerimle en aza indirgemeye uğraşıyorum. Fakat 'Karşılaştığın en büyük zorluk neydi?' diye soracak olursanız, aklıma gelen onlarca hikaye var ama bende en çok iz bırakan olay şuydu. 'doğum sonrası kanama nedeniyle acil tedavi verdiğimiz ancak medikal tedaviyle kanaması durmayan ve acil ameliyata aldığımız bir hasta vardı. Hastanın kanamasını durdurmak için ne denediysek fayda etmedi. O kadar çok kanadı ki hasta hastanede bulunan kanlar yetmedi. Kızılaydan acil kan istedik. Hastanın bu sırada ameliyatına devam ediyordum. Zamanla yarış halindeydik. Hem anneyi hem de rahmini kurtarmak için ne denediysek başarılı olmadı. Son olarak annenin hayatını kurtarmak için rahmini almak zorunda kaldık ve yaklaşık 45 dakika gibi rekor bir sürede ameliyatı tamamladık. Annenin hayatı kurtuldu şimdi bebeği ile sağlıklı bir hayata devam ediyor. Kendisi ile hala görüşüyoruz.

"Hekimlik sevgi ve saygı ile güzel"

Mesleğiyle ilgli en büyük hayalinin geleceğin doktorlarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaşabilmek olduğunu belirten Codal, "hastalarıma ve de doktor arkadaşlarıma bilgi vermek ve paylaşımda bulunmak bana müthiş bir haz veriyor. Mesleğimle ilgili en sevdiğim şeylerden biri bu.Bir kadın doğum uzmanı olarak vajinal cerrahi ve laparoskopik cerrahi konusunda eğitimli ve yetenekliyim. Yıllar içinde edindiğim bilgi ve tecrübelerimi gelecek nesillerle paylaşmayı çok isterim.En büyük isteklerimden biri bu." dedi.

Spor onun için çok önemli

Özel hayatında spora oldukça yer verdiğini belirten Codal, "Basketbol oynamak en sevdiğim aktivitelerden. Hayatın içine sporu eklemek normal yaşamı da kesinlikle olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca boş zamanlarımda play station oynamayı da seviyorum." dedi