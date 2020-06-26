Hayatını yeşile adayan Himmet amca 11 yılda binlerce ağaç dikti - Son Dakika

Hayatını yeşile adayan Himmet amca 11 yılda binlerce ağaç dikti

Konya'da yaşayan 61 yaşındaki Himmet Tabak'ın 11 yıl önce doğa sevgisi adına diktiği fidanlar bozkırın ortasında küçük bir ormana dönüştü.

Konya'da yaşayan 61 yaşındaki Himmet Tabak'ın 11 yıl önce doğa sevgisi adına diktiği fidanlar bozkırın ortasında küçük bir ormana dönüştü.

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Çumra ilçesindeki Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde yaşayan esnaf Tabak'ın çorak topraklarda verdiği doğa mücadelesi bozkırı yeşile bürüdü.

İlk etapta mahallesindeki yol kenarlarına fidan diken Tabak, zamanla mahallenin ortasındaki boşluk tepeyi de ağaçlandırdı. Gün geçtikçe belediye ve hayırseverlerin de desteğini alan Tabak, 11 yılda binlerce ağacı toprakla buluşturdu.

Emekli olduktan sonra mahallede ilk fidanı diktiğinde kendisine "Deli Ümmet" diye lakap takıldığını, bu lakabı da benimsediğini belirten Tabak, "Buraya ilk geldiğimde, burası çok kuru ve çorak bir yerdi. İlk fidan ekmeye başladığımda bu 'deli' dediler. Hoşuma gidiyor 'deli' denmesi. Zaten deli olmayan biri 30 bin ağaç dikemez. Herkes bir şeylerden zevk alır. Kimi ava çıkar, kimi sinemaya gider veya balık tutar, benim de hobim bu ağaçlar. Onlardan hayat enerjisi alıyorum." diye konuştu.

Yıllar boyunca diktiği ağaçlara gözü gibi baktığını anlatan Tabak, bu işin sevmeden yapılamayacağını kaydetti.

"Her gelen fidanı toprakla buluşturuyorum"

Huzuru ağaçlarda ve doğada bulduğunu belirten Tabak, "Bu iş parayla yapılacak bir iş değil, gönül işi. Sabah 6-7 gibi besmele çekerek Rabbime tevekkül edip buraya geliyorum. Çimleri biçiyorum, ağaçları suluyorum. Buraya gelip diktiğim ağaçların altında çay içmek benim için en büyük zevk. 45 çeşit meyve ağacı diktim. Konya'nın ikliminde yetişmeye müsait ne kadar ağaç varsa buralara ektim. Belediyelerden de yardım aldım. İnsanlar zamanla bana fidan getirmeye başladı. Her gelen fidanı toprakla buluşturuyorum. Bu da bana büyük neşe veriyor. Emekli maaşımın yarısını aileme yarısını ormana harcıyorum. Rabbim bana ömür verdikçe ağaç dikmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Belediyenin kendisine iki adet çim biçme makinesi zimmetlediğini anlatan Tabak, tüm gününü maaş almadan severek, yeşil alanda geçirdiğini söyledi.

Tabak, ilk hedefinin yaşadığı ilçenin 60 bin kişilik nüfusu kadar fidanı toprakla buluşturmak, sonrasında ise Konya'nın nüfusu kadar ağaçtan oluşan ormanı insanlara sunmak istediğini sözlerine ekledi.

Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayatını yeşile adayan Himmet amca 11 yılda binlerce ağaç dikti - Son Dakika

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