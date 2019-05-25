Son Dakika Haberleri: Hayatının Kısa Özeti , 9 Parçadan Oluşan Albümle Raflardaki Yerini Aldı!

Hayatının Kısa Özeti , 9 Parçadan Oluşan Albümle Raflardaki Yerini Aldı!

2 saat önce

Müzik Piyasası senelerdir tek albümlük zamanları yaşıyor; Eski sanatçılarda yeni isimlerde artik tek eserlerle seslerini duyurmaya çalışırken, Mahir Başkan Müzik Piyasasına 9 parçalık albümü ile merhaba dedi.

Hayatının Kısa Özeti , 9 Parçadan Oluşan Albümle Raflardaki Yerini Aldı!, System.String[]

Herkesin bu albümde kendi hayatından bir şeyler bulacağını dile getiren sanatçı; Farklı yorumu ve türkülere bambaşka bir format kazandiran sesi ile herkesimden dinleyiciyi etkilemeyi başardı.

Sanatçı aynı zamanda uzun yıllardır Belçika'da yaşayan bir gurbetçi.

Albümünde Neşet Ertaş ve İsmail Özden gibi çok değerli halk ozanlarının eserlerine de yer veren sanatçı ünlü aranjör Sedat Sakarya ve klip çekimlerindeTurgay Ceylaner ile çalıştı. Albümdeki "Leyli Leyli ve Bekar Gezelim" isimli iki türküye klip çeken sanatçı müzik camiasında şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ŞİİR BENİM VAZGEÇİLMEZİM...

Mahir Başkan Yürek Sızım ismini verdigi albümünde; albüme ismini veren sözü ve müziği kendisine ait olan bir de şiir seslendirdi. Şiire olan düşkünlüğünü eline her kalem alışında kağıtlara döken Sanatçı bu şiirinde kendi zorlu hayat mücadelesini ve hayatın içinde zor şartlarda sokaklarda yaşamaya çalışan çocuklarımızın ve annelerimizin çileli yaşamlarına dikkat çekiyor.

Hayatın bir çok zorluğunu yıllarca yapayalnız göğüsleyip,tırnakları ile kazıyarak şimdiki hayat çizgisine gelen Mahir Başkan ;

Öncelikli olarak yardim konserleri ve etkinliklerine ağırlık verecegini elde edilen gelirleri ise yardim derneklerine bağışlayacağını bu yüzdende her türlü etkinlige ve yardim konserine katılacağını belirtti. Daha Şimdiden yaptığı Albüm ve yardım çalışmalarıyla sessiz çoğunluğun sesi olan sanatçı;

Yaşamını kısaca şöyle özetliyor...

"Hiç bir zaman pes etmedim,aksine azmettim her yıkılışımda kendimi küllerimden tekrar var ettim hırslandım, çalıştım ve başardım" diyor...

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:25 Kaynak: Bültenler
Belçika, Magazin, Güncel
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