Hayatının Yönünü Başarıya Çevirdi

- Girişimci kadın Dünyanur Göl'ün müşterileri ile ilgilenmesi
İş yerinden detaylar
Dünyanur Göl ile röportaj OSMANİYE (AA) – Osmaniye
'de, ilkokul mezunu olan 2 çocuk annesi Dünyanur Göl, aldığı kararla ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirip üniversite okumaya başlarken, çabası ve KOSGEB desteğiyle bir erkek giyim mağazası açmayı da başardı.
Yaptığı iki evlilikte de mutluluğu bulamayan 33 yaşındaki Göl, hayatta kendi ayakları üzerinde durması gerektiği düşüncesiyle kendisine yeni bir yol çizdi.
İlk olarak eğitim eksiğini tamamlamak isteyen Göl, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Bölümünü kazandı.
Çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak adına kendi iş yerini açmaya karar Göl, katıldığı KOSGEB'in girişimcilik kursunu başarıyla tamamladı.
Göl daha sonra ise çabası, çevresinin ve KOSGEB'in desteğiyle erkek giyim mağazası açtı.
Dünyanur Göl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatta çeşitli zorluklar yaşamasına rağmen hiçbir zaman pes etmediğini söyledi.
İşini kurma kararıyla önemli bir dönüm noktasına geldiğini aktaran Göl, "Nasıl yaparım, sermayeyi nasıl ayarlarım gibi soruların cevabı aradım. Ticarete atılmak istiyordum ama bu konuda hiçbir deneyimim ve fikrim yoktu. Uzun bir araştırma ve çalışma neticesinde erkek giyim üzerine iş hayatına girmeye karar verdim. " diye konuştu.
Göl, bu süreçte KOSGEB'in sağladığı desteğin kendisine güç verdiğini, ailesi ve arkadaşlarının da her zaman yanında olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Bir arkadaşımın KOSGEB desteklerinden faydalanabileceğimi söylemesi üzerine girişimcilik kursuna gittim. Devletimiz bizim gibi kadın girişimcilere güzel bir imkan sağlıyor. KOSGEB desteği, ailem ve arkadaşlarımın da katkısıyla iş yerimi açmayı başardım. İş yerimi açarken annem altın bileziklerini ve kolyesini verdi, kız kardeşlerim de maddi açıdan destek sağladı. Arkadaşım da kredi kartını vererek destek oldu. Bu şekilde başladım."
"Kadınlar karar alırken korkmasınlar"
Göl, iş yeriyle uğraşırken hem okul hem de çocuklarla ilgilendiğini belirterek, "Ben 'Bu işi ya yapacağım ya yapacağım' dedim ve azimle çalıştım. Okul, çocuklar ve iş yerini yürütmek oldukça güç oldu ama sonunda başardım ve iş yerimi açarak erkek giyim sektöründe hizmet vermeye başladım." dedi.
Göl, başarı elde etmek için risk alınmasının şart olduğunun altını çizerek, kadınların karar alırken asla korkmamaları gerektiğini ifade etti.
"İyi ki iş yerimi açmışım, hiç pişmanlık duymadım." diyen Göl, şunları kaydetti:
"Kadınlarımız iş yeri açmak isterlerse cesaretli olsunlar, kararlı oldukları zaman başarabilirler. Ben bunu başardım, onlar da başarabilirler. Benim hiç bilmediğim bir sektör olmasına rağmen araştırmalarım, risk almam ve azimle çalışmam neticesinde kendi işimin patronu oldum. Kendi işimin olmasının rahatlığı hiçbir yerde yok. Bazen çocuklarımla iş yerime gelebiliyorum, dışarıda işlerimi yapabiliyorum daha rahatım. Maddi açıdan da iyiyim ve daha da iyi olacağına inanıyorum."
Göl, iş yerini geliştirip kadın ve çocuk giyimi konusunda da hizmet verir hale gelmek istediğini dile getirerek, ileride kendi markasını oluşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.