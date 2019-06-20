'Hayatınız 2020'de bitecek!

"ÖNÜMÜZDE duran temizlik safhası Walter Lübcke ile başlatıldı.

"ÖNÜMÜZDE duran temizlik safhası Walter Lübcke ile başlatıldı. Onu daha çok sayıda insan izleyecek. En ön sırada siz ikiniz varsınız. Sizin hayatınız 2020'de sona erecek. Sizi öldüreceğiz, diğerlerini mali olarak özendirmek için sizi temizleyeceğiz. Tek başına sadece sizle sınırlı kalmayıp, diğer siyasi meslektaşlarınız, aile fertleriniz, arkadaşlarınız, aynı düşüncedeki alt sınıf insanlardan hesap soracağız ve enselerine kurşun sıkarak infaz edeceğiz. Adımızdan da anlaşılacağı gibi, hedefimiz devleti yıkmak, sizler gibi pislikleri temizlemek."



'SAVAŞ İLANI KABUL EDİN'



"Şimdi iyi düşünme zamanı. Sizin için ne önemli. Eğer reddederseniz, bu maili bir savaş ilanı olarak kabul edin. Size söz veriyoruz, Yahudi ve Müslümanların yaşamını nihai olarak söndürmemiz çok uzun sürmeyecek. Talep edilen 1 milyon Euro'yu Bitcoin'e en geç 31.08.2019 tarihine kadar göndermeniz için bu size tanınan son şans."



Irkçıların tehditlerle dolu mektubu, "Yaşasın zafer ve yaşasın Hitler" diye sona eriyor.

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