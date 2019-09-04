Son Dakika Haberleri: Hayatınızı değiştirecek kitap: değişim ve dönüşüm günlüğüm!
Son Dakika Güncel Haber

Hayatınızı değiştirecek kitap: değişim ve dönüşüm günlüğüm!

1 saat önce

Yaşam Koçu ve Enerji Terapist'i Leyla Bilen'in Tara Kitap etiketiyle yayımladığı "Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm" değişim yolunda size ışık tutacak.

Hayatınızı değiştirecek kitap: değişim ve dönüşüm günlüğüm!, System.String[]

Eylül ayı değişim ayıdır… Hayatınızda bazı şeylerden memnun değil misiniz? Değişime mi ihtiyacınız var?

Hayatınızda bir şeyler yanlış mı gidiyor? Değişim mi istiyorsunuz ? Mutluluk, aşk, yenilenme, sağlık, bolluk, bereket ve ihtiyaç duyduğunuz tüm güzelliklerin anahtarı ilk kez 'Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm'de sizin için bir araya geldi.

Leyla Bilen tarafından kaleme alınan Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm' de haftalık ve aylık olumlama çalışmaları, şükür egzersizleri, mandala çalışmaları ve özel esmalar bu rengârenk günlükte hayatınızın değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek üzere sizi bekliyor. Hayatınıza çekmek istediğiniz tüm bu güzellikler için günlükte yer alan uygulamaları yapmanız yeterli.

"Hayat, kendini tanıyabildiğin kadar anlamlı, geliştirebildiğin kadar zengin ve potansiyelini açığa çıkarabildiğin kadar güçlü ve başarılı yaşanır. Ne duruyorsun? Her şey senin elinde; hatırla ve harekete geç!" diyen yazarın kitabında hayatınızı değiştirecek egzersizler ve gelişiminizi takip edeceğiniz bir ajanda da bulunuyor.

Yaşam koçu ve enerji terapisti Leyla Bilen'in tüm birikimini ve özel tekniklerini bir araya getirerek hazırladığı bu günlük, hem içinizdeki şifacıyı ortaya çıkaracak hem de hayatınızda yapmak istediğiniz tüm önemli değişimlerde size arkadaşlık edecek.

Dönüşüm, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:03 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 4 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı cuma günü boşanıyor mu? Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:21:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayatınızı değiştirecek kitap: değişim ve dönüşüm günlüğüm!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]