Hayatınızı değiştirecek kitap: değişim ve dönüşüm günlüğüm!

Eylül ayı değişim ayıdır… Hayatınızda bazı şeylerden memnun değil misiniz? Değişime mi ihtiyacınız var?

Hayatınızda bir şeyler yanlış mı gidiyor? Değişim mi istiyorsunuz ? Mutluluk, aşk, yenilenme, sağlık, bolluk, bereket ve ihtiyaç duyduğunuz tüm güzelliklerin anahtarı ilk kez 'Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm'de sizin için bir araya geldi.

Leyla Bilen tarafından kaleme alınan Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm' de haftalık ve aylık olumlama çalışmaları, şükür egzersizleri, mandala çalışmaları ve özel esmalar bu rengârenk günlükte hayatınızın değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek üzere sizi bekliyor. Hayatınıza çekmek istediğiniz tüm bu güzellikler için günlükte yer alan uygulamaları yapmanız yeterli.

"Hayat, kendini tanıyabildiğin kadar anlamlı, geliştirebildiğin kadar zengin ve potansiyelini açığa çıkarabildiğin kadar güçlü ve başarılı yaşanır. Ne duruyorsun? Her şey senin elinde; hatırla ve harekete geç!" diyen yazarın kitabında hayatınızı değiştirecek egzersizler ve gelişiminizi takip edeceğiniz bir ajanda da bulunuyor.

Yaşam koçu ve enerji terapisti Leyla Bilen'in tüm birikimini ve özel tekniklerini bir araya getirerek hazırladığı bu günlük, hem içinizdeki şifacıyı ortaya çıkaracak hem de hayatınızda yapmak istediğiniz tüm önemli değişimlerde size arkadaşlık edecek.