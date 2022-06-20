Hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler - Son Dakika
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Hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler

20.06.2022 23:42
Hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler

Haibrag'in internet sitesinde yer alan ve hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünleri sizler için listeledik...

Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Akıllı telefondan tutun da akıllı ev çözümlerine kadar pek çok ürün, bir zamanlar vaktimizi alan ve enerjimizin harcanmasına neden olan işlerimizde kolaylık sağlıyor. Biz de söz konusu cihazlara göz attık ve Haibrag'in sitesinde yer alan hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünleri sizler için sıraladık.

Haibrag'in sattığı, hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler

İnternetteki alışveriş platformlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak, bu sitelerden oldukça azı güvenilir e-ticaret deneyimini kullanıcılara sunuyor. Haibrag ise sunduğu geniş ürün yelpazesi ile kuşkusuz tercih edilmesi gereken platformlar arasında yer alıyor. Şirketin sitesinde sunduğu ürünler ise şu şekilde:

Samsung televizyonlar, Haibrag'de sizleri bekliyor

Hayatımızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler dendiğinde akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz televizyon. Özellikle de Disney+'ın Türkiye'de faaliyete başladığı ve Netflix'in hakim olduğu pazarda rekabetin arttığı bu günlerde evde dizi ve film keyfinin yerini tutacak çok az şey var. Durumun farkında olan Haibrag, ürün yelpazesinde çeşitli bütçelere ve kullanıcı durumlarına uygun Samsung TV modellerini barındırıyor.

Hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler

Yaz aylarının vazgeçilmezi klimalar

Sıcak yaz ayları tatil yapmak için harika olsa da eve kapanan ve serin sulardan uzak kalan insanlar için bunaltıcı olabiliyor. Bu noktada ise devreye Haibrag'de bulunan klima çeşitleri giriyor. Siz de buradan ürünlere göz atabilir ve hayatınızı kolaylaştıracak bu teknolojik üründen faydalanabilirsiniz.

Akıllı telefon aksesuarları

Apple'ın başlattığı şarj aletini kutudan çıkarma trendine her geçen gün daha fazla marka katılıyor. Bu nedenle kullanıcıların yeni bir telefon aldığında adaptör gibi çeşitli aksesuarla olan ihtiyacı da artıyor. Neyse ki hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler listemizde akıllı telefon aksesuarları da yer alıyor. Haibrag'de yer alan kablo, adaptör, powerbank gibi onlarca aksesuar arasında ihtiyacınız olanları alabilirsiniz.

Elektrikli ev aletleri

Pek çoğumuz farkında olmasa da gündelik hayatımızı daha kolay hale getiren pek çok küçük ev teknolojisi mevcut. Bu bazen vaktimizi alan işlerin süresini kısaltan bir mikser bazen de formunuzu korumaya çalışırken yardım alabileceğiniz bir tartı olabilir. Tüm bu ürünler ve daha fazlası için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Tüm bunlara ve çok daha fazlasına Haibrag internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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