Hayatları 18 teker üstünde hasret çekerek geçiyor - Son Dakika

Türkiye'de ihracat ve taşıma sektörünün en önemli isimleri arasında yer alan tırcıların yaşamları hasretle geçiyor. Yurt içinde çalışan tırcılar ayda bir kaç gün evinde çocuk çoluğu ile hayat geçirirken yurt dışına çalışanların hayatı ise hasretle geçiyor.

Türk ihracatının ve lojistik sektörünün gizli kahramanlarından biri olan tır şoförleri yollara meydan okusa da zaman zaman hasrete yenik düşüyor. Kimi ailesinin kimi de yeni doğmuş bebeğinin hasreti ile yol alan tır şoförlüğünün kendine göre zorlukları olduğunu belirten 33 yaşındaki Ferhat Öçgüder, tır şoförlerinin bir gününü anlattı.

Kendisinin bu mesleğe babasına özenerek başladığını belirten Ferhat Öçgüder, yıllık yaklaşık 130 bin kilometre yol kat ettiğini belirterek evden daha çok araç içerisinde yaşadıklarını söyledi. Aracı yüklü olduğu için bir hafta önce dünyaya gelen oğlunu koklayıp memleketi Konya'dan yola çıktığını belirten Öçgüder, "Kazancımız hamdolsun iyi karnımız doyuyor. Ancak tır şoförlüğünün hasreti çok zor. Arabada yiyor arabada çalışıyor ve arabada yatıyoruz. Gerçekten hasret dolu mir mesleği icra ediyoruz" dedi.

"Tuvalet ve duş da tasarlanmasını istiyoruz"

Taşıma sektöründe hizmet veren tır şoförlüğünün aile mesleği olmaya başladığını ancak bunun henüz yaygınlaşmadığını belirten Ferhat Öçgüder, "Bazı şoförler eşiyle birlikte seyri sefer yapıyor. Araçların her türlü donanım ve genişliği iki kişinin yaşamasına müsait. Tek sıkıntı tuvalet ve duş sorunu. Bu araçlarda bu sıkıntı da giderilirse aracımız dört dörtlük ev ve işyerine dönüşecektir" dedi. - AYDIN