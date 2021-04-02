Hayatları "Ömrüm" adını verdikleri tırda geçen şoför Yıldırım çifti yollarda da birbirinin destekçisi - Son Dakika

Hayatları "Ömrüm" adını verdikleri tırda geçen şoför Yıldırım çifti yollarda da birbirinin destekçisi

02.04.2021 11:11
Hayatları

Evlendikten sonra yanında muavinlik yapmaya başladığı eşinden tır kullanmayı öğrenen Neslihan Yıldırım, hayatı paylaştığı eşinin işinde de en büyük yardımcısı oldu.

Evlendikten sonra yanında muavinlik yapmaya başladığı eşinden tır kullanmayı öğrenen Neslihan Yıldırım, hayatı paylaştığı eşinin işinde de en büyük yardımcısı oldu.

Yaklaşık 10 yıl önce Önder Yıldırım ile evlenerek İstanbul'a yerleşen Neslihan Yıldırım, tır şoförü eşine yardımcı olmak amacıyla yanında muavinlik yapmaya başladı. Eşiyle sık sık uzun yola giden Yıldırım, tır kullanabilmek için kursa yazılarak C-E sınıfı ehliyet aldı.

Eşiyle yıllardır şehirler arasında yük taşımacılığı yapan Yıldırım, 9 yaşındaki oğulları Arda Görkem dünyaya geldikten sonra sık sık onu da yanlarında götürmeye başladı. Kedilerini de yanlarına alan ailenin hayatının büyük bölümü, "Ömrüm" adını verdikleri ve evleri olarak gördükleri tırda geçiyor.

Geçen yıldan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan 2. sınıf öğrencisi Arda Görkem, derslerine tırda dizüstü bilgisayar veya cep telefonundan katılıyor, ödevlerini de tırın yatak bölümünde yapıyor.

"Ne yapmak istedimse evden önce arabaya yaptım"

Neslihan Yıldırım, AA muhabirine, eşinin başlarda otobüs şoförlüğü yaptığını, daha sonra tır alarak bu işe başladığını söyledi.

Kastamonu doğumlu olduğunu belirten Yıldırım, "Eşim işe gidince İstanbul'da kimsem olmadığı için sıkılıyordum. Hem eşime destek olmak hem de sevdiğim için uzun yolculuklara gitmeye başladım. Uzun yolda uykusu gelebilir, yorulabilir ya da sohbet edecek birine ihtiyaç duyabilir insan. Onun yanında muavin olarak başladım. Bir yandan da onu izliyor, neler yaptığını takip ediyordum. Vitesi nasıl değiştiriyor, diğer araçlarla mesafeyi nasıl ayarlıyor, yolun neresini kullanıyor, bakıyordum." ifadelerini kullandı.

Önce eşinin desteğiyle B sınıfı ehliyet aldığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"O dönemlerde Gebze'deki bir depoya yurt dışından bir kadın tırla gelmişti. Ben de eşime 'Bu abla yurt dışından gelebiliyorsa ben de yaparım' dedim. Bu sayede C sınıfı ehliyetimi de aldım. C-E almak istedim, eşim istemedi. Gittim eşimden gizli C-E ehliyeti aldım. Eşim ehliyeti aldığımı görünce şoke oldu. Çocuğumu kimseye emanet edemeyeceğim için Kastamonu'dan ehliyeti aldım. Eğitim ve sınav günleri çocuğumu anneme bırakıp gittim."

"Ne yapmak istedimse evden önce arabaya yaptım"

Yıldırım, hayatlarının yollarda geçtiğini vurgulayarak, "Bu sebepten arabamızın ismi de 'Ömrüm'dür. Ne yapmak istedimse evden önce arabaya yaptım. Bu araba, beraber zaman geçirdiğimiz yer. O nedenle bizim için çok değerli. Sık sık yolculuklara çocuğumuzla gidiyoruz. Çocuğum üst yatağı salıncak gibi kullanarak büyüdü. Evde uyumuyor, arabada beşik gibi uyuyordu." diye konuştu.

Tır şoförlüğünü çok sevdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Eşimin yanında muavin koltuğunda destek amaçlı oturuyordum, bugün Allah'a şükür kaptan koltuğunda oturuyorum. Bu işte bayanların yapamayacağına inanmamışlar ki hiçbir tesiste bayanlar için uygun yer yok. Tır kullandığımı görenler de şaşırıyor. Bir gün emniyet şeridinden gidiyorum. Bir tırcı ağabeyimiz öne geçti. Bayan olduğumu fark edip şaşırdığı için birden frene bastı.

Ehliyet sınavına babamın aracıyla geldim. Yolda polis çevirdi, 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu. Ben de ehliyet sınavına gittiğimi söyledim. 'Ehliyetsiz mi araç kullanıyorsun?' dedi. Ben de 'C ehliyetim var, C-E almak için gidiyordum.' dedim. Başta inanmadı, evrakımı istedi. Gördüğünde çok şaşırmıştı."

"Kaptan koltuğumu eşime verdim, ben sağda oturuyorum"

Önder Yıldırım ise şoförlüğün baba mesleği olduğunu, işini çok sevdiğini söyledi.

Normalde insanların tır sürücülüğünü çocuklarına, kendisinin ise eşine öğrettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birlikte yola koyulduk, muavinim oldu. Beni takip etmesini, aracı nasıl kullandığımı gözlemlemesini istedim. Ehliyetini aldı, artık arabayı kullanmaya başladı. Bu çok iyi oluyor. Dinlenmek açısından iki kişinin yola gitmesi çok iyi. Tek başına gitmek insanı yoruyor. Yanınızda güvendiğiniz bir destekçiniz olunca çok iyi oluyor. Beraber gidiyoruz, sırt sırta veriyoruz. Kaptan koltuğumu eşime verdim, ben sağda oturuyorum. Oğlum da bizimle geliyor, yatak bölümünde oturuyor. Uzaktan eğitimde de bizimle beraber oluyor. Arabada canlı dersini açıyor. Biraz ben sürüyorum, biraz eşim kullanıyor. Bu araç bizim evimiz, ekmek teknemiz, her şeyimiz."

Kastamonu, İstanbul, Otomobil, Ehliyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayatları 'Ömrüm' adını verdikleri tırda geçen şoför Yıldırım çifti yollarda da birbirinin destekçisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek?         
11:47
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu?         
11:00
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor         
10:49
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu         
10:19
Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!         
09:55
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:56:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayatları "Ömrüm" adını verdikleri tırda geçen şoför Yıldırım çifti yollarda da birbirinin destekçisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei