Hayatlarında ilk defa denizi görecekler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayatlarında ilk defa denizi görecekler - Son Dakika

Hayatlarında ilk defa denizi görecekler

6 saat önce

Türkiye Bulanıklar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

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Türkiye Bulanıklar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında 50 yetim ve öksüz öğrenci Bursa'ya getirilerek tarihi yerler, Uludağ ve denizi görmeleri sağlanacak.


İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen "Bulanık'tan Bursa'ya Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında 50 yetim ve öksüz öğrenci Bursa'ya gelecek. Türkiye Bulanıklar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜM-BUL-SEV-DER) Genel Başkanı Selahattin Turan, "Bulanık'tan Bursa'ya gelecek olan yetim ve öksüz 50 öğrencimizin yaşadıkları ilçeden ilk kez çıkacak. Yetim ve öksüz öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan sosyal sorumluluk projesi ile, öğrenciler Bursa'yı ziyaret etmelerinin yanı sıra tarihi ve turistlik yerlerini görme imkanı bulacak. etimi güldür ki sende gülesin şiarıyla çıktığımız bu yolda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz bize çok destek verdi. Bu yıl 3. öğrenci grubunu Bursa'da 1 hafta ağırlayacağız. 20-27 Aralık tarihleri arasında konuk öğrencilerimiz Uludağ'dan denize, kültürel gezilerden, şehir hayatına kadar doğal güzellikleri görme imkanı bulacak. Öksüz ve yetim öğrenciler Bursa'daki termal otelde bir hafta boyunca konaklayıp, Uludağ'da kayak yapacaklar. Ayrıca Trilye'de tekne turu yapıp, hayatlarında ilk defa deniz görecekler. Projenin maliyeti 120 bin liradır. Bu maliyetin 60 bin lirasını İçişleri Bakanlığı karşılıyor" dedi. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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