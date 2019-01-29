Hayatlarında İlk Kez Buz Gören Çocuklar Ne Yapacağını Şaşırdı

Sömestr tatili için Doğu Ekspresi'yle aileleriyle birlikte Diyarbakır'dan Kars'a gelen çocuklar, hayatlarında ilk kez buz tutan gölün üzerine çıkınca ne yapacaklarını şaşırdı.

Sömestr tatili için Doğu Ekspresi'yle aileleriyle birlikte Diyarbakır'dan Kars'a gelen çocuklar, hayatlarında ilk kez buz tutan gölün üzerine çıkınca ne yapacaklarını şaşırdı. Aileler, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde çocukları ile birlikte kaydı. Çocukların buzla imtihanı ise renkli görüntülere sahne oldu.



Doğu Anadolu Bölgesi'nin 124 bin metrekare alanıyla Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte tamamen buzlu kapandı. Yurt içinden ve yurt dışından Kars'a gelen misafirler Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklara biniyor, çocuklarıyla buz üzerinde oyunlar oynuyor.



"İlk başta korktum"



Buzun üzerine çıkarken korktuğunu ifade eden İrfan Kumcu, "Aslında ilk başta korktum. İnanmıyordum aslında ilk defa buzun üzerinde yürüyordum. Bizim oralar sıcak, böyle şeyler yaşamıyoruz. Korkuyla beraber heyecan da var ama şu anda çok mutluyum. Buradan Doğu Ekspresi'yle Ankara'ya gideceğiz. Ayrı bir macera daha yaşayacağız orada, tren macerası yaşayacağız. Bence herkes buraya gelmeli" dedi.



"Çatlak tarafları görünce korktum"



İlk kez buzun üzerinde yürüdüğünü belirten Barış Yıldız, "Heyecan verici bir duygu. Kars'a ve Çıldır Gölü'ne ilk gelişim. Özellikle buzlu olan çatlak tarafları görünce ayrı bir heyecan yaşadım" diye konuştu.



İlk kez buz üzerine çıkan çocuklar korkularını yendikten sonra kendilerini buzun üzerine attı. Dizlerin üzerinde kayan, buz altında balık gören çocuklar saatlerce kaymanın keyfini çıkardı. Buz üzerinde oyunlar oynayan çocukları donan göl üzerinden çıkarmak isteyen aileler akla karayı seçti. Koşarak kendilerini buzun üzerine atan çocuklar, sömestr tatilini doyasıya yaşadı.



Bembeyaz karla örtülen dağların altında buz tutan masmavi Çıldır Gölü, kartpostal gibi manzaralara sahne olurken vatandaşlar bunun zevkini doyasıya yaşıyor. Bazı vatandaşlar buz üzerinde kilometrelerce yürürken bazıları da atlı kızakla kaymayı tercih ediyor. - KARS

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