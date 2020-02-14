Hayatlarını birleştirmek için 'Evet' dediler - Son Dakika
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Hayatlarını birleştirmek için 'Evet' dediler

6 saat önce

Hayatlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birleştirme kararı alan 41 çift, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kıydığı nikahla dünya evine girdi.

Hayatlarını birleştirmek için 'Evet' dediler, System.String[]

Hayatlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birleştirme kararı alan 41 çift, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kıydığı nikahla dünya evine girdi.


Şehitkamil Nikah Salonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı alan 41 çifte ev sahipliliği yaptı. Ailelerinin, akrabalarının ve sevdiklerinin huzurunda, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kıydığı nikahta hayatlarını değiştirecek 'evet' için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih eden çiftler, gerçekleştirilen nikah töreninde büyük mutluluk yaşadı.


Nikah akdini imza altına alan Rıdvan Fadıloğlu, çiftlere sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diledi. Nikah töreninin ardından açıklamada bulunan çiftler, çok mutlu olduklarını söylediler.


Şehitkamil Nikah Salonu


Nitelikli fiziki yapısıyla çiftlere sorunsuz ve unutamayacakları bir deneyim yaşatan Şehitkamil Nikah Salonu (ŞNS) içeresinde 600 kişilik ve 150 kişilik 2 nikah salonu, karşılama salonu, 2 adet takı salonu, VİP salonu, bekleme holü, 2 adet gelin-damat hazırlık odası, nikah memurluğu, 2 adet nikah memur odası, arşiv, mescit, açık oturma alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ile 250 araçlık açık otopark bulunuyor. - GAZİANTEP

Sevgililer Günü, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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