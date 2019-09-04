Son Dakika Haberleri: Hayatlarını garaj kurtardı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hayatlarını garaj kurtardı: 2 yaralı

4 saat önce

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya uçarak ters döndü.

Hayatlarını garaj kurtardı: 2 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya uçarak ters döndü. Motosiklet garajının üzerine düşmeleri sayesinde kazadan ucuz kurtulan araçtaki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaşandı. Hakan E. idaresindeki 67 AU 803 plakalı otomobil, iş merkezlerinin bulunduğu bölgeden ana yola çıkmak isterken sürücünün yanlış manevra yapması sonucu dere yatağına düştü. Takla atarak ters dönen otomobil, dere yatağındaki motosiklet garajının üzerine düştü. Kazadan ucuz kurtulan sürücü Hakan E. ve araçta bulunan 24 yaşındaki Cansu C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ZONGULDAK

Motosiklet, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı Podyumda elbisesi düşen manken Lina Daniela Daza, göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! Tarlaya tesisat bile döşemişler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:39:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayatlarını garaj kurtardı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]