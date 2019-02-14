Hayatlarını Sevgililer Günü'nde Birleştirdiler

Ordu
'nun Ünye
işitme engelli çift, hayatlarını 14 Şubat Sevgililer Günü
'nde birleştirdi. Aydın
'da yaşayan işitme engelli Uğur Urfa
(35), 2 yıl önce sosyal medyada tanıştığı kendisi gibi işitme engelli Zeliha Sencar (34) ile evlenmeye karar verdi.
Çift, nikah tarihi olarak Sevgililer Günü olan 14 Şubat'ı, yer olarak ise gelin Sencar'ın memleketi Ünye'yi tercih etti.
Belediye nikah salonunda düzenlenen törende, nikah memuru Özlem Çalışkan
çifte mutluluklar diledi.
Damat Uğur Urfa, tercüman Arzu Kıranlı aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeliha Sencar ile evlenmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aydınlı
olduğunu ve orada yaşadığını anlatan Urfa, şunları kaydetti:
"Nikah işlemleri için 4 gün önce Ünye'ye geldim. Nikahtan sonra Aydın'a dönüp işlerimi hallettikten sonra Ünye'ye yerleşeceğim. 2 yıldır birlikteyiz. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kısmetmiş nikahımız, çok sevinçliyiz." İstanbul
'dan 4 ay önce memleketi Ünye'ye gelen Zeliha Sencar da böyle özel bir günde evlenmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.
Çiftin nikah şahitliğini, işitme engelli Abdullah Çalık ve işaret dili eğitmeni Arzu Kıranlı yaptı.