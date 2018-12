Hayatlarını Sokak Hayvanlarına Adadılar

İKİ yıl önce Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve Antalya'ya yerleşen Rita ve Hakan Kuyumcuoğlu çifti, her gün karavanla kentin en ücra köşelerini dolaşarak kedi ve köpekleri besliyor.

İKİ yıl önce Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve Antalya'ya yerleşen Rita ve Hakan Kuyumcuoğlu çifti, her gün karavanla kentin en ücra köşelerini dolaşarak kedi ve köpekleri besliyor.



Hakan Kuyumcuoğlu, karavanla her gün kentin ücra noktalarına götürdükleri tavuk, makarna, ekmek, su ve mamayla sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi. Hakan Kuyumcuoğlu, "Biz emekliyiz, eğitimciyiz. İki yıl önce Antalya'ya yerleştik. Her gün buralara geliyoruz, kedilere ve köpeklere yemek bırakıyoruz. Evde makarna ve tavuk yapıyoruz, sonra sokaktaki hayvanlara dağıtıyoruz. Hasta bir hayvan görürsek de veteriner çağırıyoruz. Hayvanlar üşüyor, ıslanıyor, enerjileri yok ve bunu halk yapmazsa zaten yapan yok. Bunu kendi vicdanımız için yapıyoruz, hiçbir şey de beklemiyoruz. Tek isteğimiz, daha çok kişi olalım lütfen. Vatandaş gelirse, bizle birlikte en azından hiç olmazsa 10 kediyi doyursa çok çok memnun oluruz" açıklamasında bulundu.



'KAZANDIKLARIMIZ, HAYVANLARA FEDA OLSUN'



Emeklilik birikimlerini hayvanlara harcamaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Rita ve Hakan Kuyumcuoğlu çifti, yapılanın bir hobi olmadığını 'insanlık görevi' olduğunu söyledi. Sokakta yardıma muhtaç her canlıya yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Hakan Kuyumcuoğlu, "Hayatımızı çalışarak geçirdik ve kazandıklarımızı hayvanlara harcamaktan da memnunuz. Her gün 2 kilo tavuk, 5 paket makarna. Haftada 300-350 lira harcıyoruz. Sokakta yardıma muhtaç bir çocuk görsek ona da yardım ederiz, bizim için hayvan ve insan ayrımı yok. Bu her insanın yapması gereken bir şey, insanlık böyle bir şey" dedi.



Kış aylarının önemli olduğunu belirten Hakan Kuyumcuoğlu, "Artan yemeklerimizi kediye, köpeğe verelim, bunlar da can. Ağızları var, dilleri yok. Nasıl bu hayvanları sokağa atıyorlar, anlamıyorum. Şunların gözlerine bakın, nasıl anlamlı bakıyorlar" ifadesinde bulundu. - Antalya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı

Werder Bremen, Beşiktaş'ın Transfer Listesinde Yer Alan Ahmet Canbaz'ı Kadrosuna Kattı

Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir

Söylemezsem Olmaz Programından Tehdit Mesajı Alan Okan Kurt: Siz ve Abileriniz Beni Tehdit Edemez