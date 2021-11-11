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Hayatlarının en güzel haberini yaptılar - Son Dakika

Hayatlarının en güzel haberini yaptılar

11.11.2021 18:36
Hayatlarının en güzel haberini yaptılar

Denizli'de oğlu ile birlikte mantar toplarken dağda kaybolan Emine Aksoy'u 100 saat sonra sağ olarak bulan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hüseyin Yılmaz ile TRT muhabiri Murat Demirbilek, hayatlarının en güzel haberini yaptı.

Denizli'de oğlu ile birlikte mantar toplarken dağda kaybolan Emine Aksoy'u 100 saat sonra sağ olarak bulan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hüseyin Yılmaz ile TRT muhabiri Murat Demirbilek, hayatlarının en güzel haberini yaptı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini zanneden ve hatta ölüm haberi anonsunu çeken gazeteciler, Aksoy'un bir anda doğrulmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Emine Aksoy'dan, 7 Kasım Pazar günü sabah saat 11.00 sıralarında oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamak amacıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu Ercek Dağı'nın 4,5 gün boyunca didik didik aranmasına rağmen bulunamayan ve artık ümitlerin tükendiği Emine Aksoy, arama kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İHA Denizli muhabiri Hüseyin Yılmaz ve TRT muhabiri Murat Demirbilek tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

Ölüm anonsunu çekiyorlardı

Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini düşünerek ölüm haberinin anonsunu çekmeye başlayan gazeteciler, yaklaştıkları kadının bir anda doğrulmasıyla büyük bir şok yaşadı. Korku ve sevinci bir anda yaşayan gazeteciler, ot yiyerek yaşama tutunan yaşlı kadınına ilk müdahaleyi yaptı. Günler sonra birilerinin kendine ulaşmasından dolayı duygusal anlar yaşayan yaşlı kadın, çektiği acı ve yorgunluğuna rağmen güçlükle de olsa başından geçenleri anlatmaya gayret etti. Aksoy'a su ve yiyecek ikram eden gazeteciler, ekiplere de haber vererek düşme sonucu kolu kırılan ve yüzünde zedelenmeler oluşan yaşlı kadının hastaneye sevkini sağladı.

Dağda kaybettiği annesini bulan gazetecilere sarılıp ağladı

Umutların tükendiği anda annelerinden gelen müjdeli haberle dağa koşan Mehmet Ali ve Osman Aksoy, yaşadıkları mutluluk karşısında gözyaşlarına hakim olmadı. Annesini birlikte çıktıkları dağda kaybeden Osman Aksoy, sevincini annesini bulan gazetecilere sarılarak yaşadı. "Güzel anam biz öldük öldük dirildik. Neden beni bırakıp gittin" diye gözyaşı döken Osman Aksoy, "Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Allah'ım bize yardım etti, size de etsin inşallah. Mutlu olun inşallah. Ölünceye kadar irtibatı kesmeyelim" diyerek yaşadığı sevindi ifade etti.

"Cinayetten şüphe ettik"

4,5 gün devam eden ve onlarca kişinin katıldığı armalara rağmen annesi bulunamayınca cinayetten şüphe ettiklerini kaydeden Mehmet Ali Aksoy da, "Mutluyuz, çok mutluyuz. Devletimizden, milletimizden, herkesten Allah razı olsun. Annemizi bulmak size nasip oldu. Biz artık ölüsünü arıyorduk. Artık sağ diye umut etmiyorduk. Birisi öldürdü, aldı atıp gitti bir yere diye düşünüyordum" diye konuştu.

"Hareket edince çok korktuk"

Yaptığı bu haberi ömrü boyunca unutamayacağını ifade eden İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz ise, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Emine teyzeyi sağ salim bulduğumuz için çok mutluyum. Köyde herkes ölmüş olabileceğini konuluyordu. Ormanlık alanda aşağıya doğru inerken, teyzeyi hareketsiz bir şekilde gördük. Ölü olduğunu düşünerek, işimiz gereği çekim yapmaya başladık. Yanına yaklaştığımız anda teyze 'Allah' diyerek doğrulunca biz de şaşırıp korktuk. Daha sonra sevinçten teyzeye sarıldık.

Su ve yiyecek ikram ettik. Ekiplere haber verdik ve onlar gelinceye kadar yanından ayrılmadık. Onu sağ olarak bulduğumuz için çok mutluyum" - DENİZLİ

Hayatlarının en güzel haberini yaptılar
Hayatlarının en güzel haberini yaptılar
Hayatlarının en güzel haberini yaptılar
Hayatlarının en güzel haberini yaptılar
Hayatlarının en güzel haberini yaptılar

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayatlarının en güzel haberini yaptılar - Son Dakika


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