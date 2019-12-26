Hayatlarının ilkini yaşadılar...Türkmen kızları ilk defa kuaföre gitti - Son Dakika

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın adına yaptırılan Kurt-Ar Şht.P.Asb.Üçvş.Musa Özalkan Kültür Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, Balıkesir'de unutulmaz bir gün geçirdi. Gün boyu eğlenen Türkmen grubundaki kız öğrenciler ilk defa bayan kuaförüne gitmenin heyecanını yaşadı.



Balıkesir Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu 8A sınıfı öğrencileri ve Öğretmeni Onur Ongun'un gerçekleştirdiği "Geleceğin rotası bir" adlı proje ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde eğitim gören Türkmen öğrenciler davet üzerine Balıkesir'e geldi. Okul kapısında öğrenciler ve öğretmenler tarafından karşılanan 10 kişilik öğrenci grubu büyük mutluluk yaşadı. Balıkesir'de üç gün boyunca çeşitlik etkinliklere katılacak olan öğrenciler ilk gün birbirinden güzel etkinliklere katıldı. Kız ve erkekten oluşan öğrenci grubu bowling ve çeşitli oyunlarla doyasıya eğlenirken, ilk günün sonunu ise kuaför ve berber sonuna giderek taçlandırdılar. Bir çoğunun savaş nedeniyle ailesinden ya da yakınlarından birini şehit verdiği öğrenciler, hayatlarında ilk defa kuaför salonuna gittiklerini söylerken, bazıları da ilk defa oyun salonuna girme fırsatı yakaladı.



Okullarında Türkmen öğrencileri karşılamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten öğrenciler güzel bir birlikteliğe imza attıkların ifade ederken, Suriye'den gelen öğrenciler ise unutulmayacaklar güzel bir gün ve dostluk yaşadıklarını söylediler.



Suriye'deki öğrencilerin unutulmayacakları bir an yaşadığını belirten Kurt-ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit, "İnanılmaz heyecanlıyız. Mehmet Şerif Eğinlioğlu Ortaokulu'nun yürüttüğü 'Geleceğin rotası bir' projesi kapsamında çocuklarımızla birlikte buraya geldik. Çocuklarımız Suriye'deki Kurt-ar Kültür Evinden geldiler. Afrin'de ilk şehit olan askerimiz, Musamızın bir vasiyeti vardı bize. Biz de onun vasiyeti üzerine Kurt-ar Kültür Evini açtık ve oradaki balalarımızı şehidimizin emaneti sayıyoruz. Buradaki hocalarımız da sağ olsunlar. Çocuklarımız inanılmaz mutlulular. Oyunlar oynuyorlar, eğleniyorlar. Hayatlarının sonuna kadar unutamayacaklar anılarla geri döneceklerinden eminim" şeklinde konuştu.



Projeyi sınıfındaki öğrencilerle birlikte gerçekleştiren sınıf Öğretmen Onur Ongun ise, "Geleceğin Rotası Bir sosyal sorumluluk projesi. Biz aslında bunu bir proje olarak değerlendirmiyoruz. Kardeşlerimizle bir arada olmak zorunluluğu olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Türk olmak, Anadolu olmak birlikte anlamına gelir. Yeni dünya düzenindeki bütün hedeflerde yerinizi alabilmek istiyorsanız gençlere, geleceğe oynamanız gerekir. ve biz doğru adımlar atmak adına kardeşlik adına ne kadar yakınsak o kadar güçlüyüz tezini savunduk ve Geleceğin Rotası Bir projesini böyle oluşturduk" dedi.



Balıkesir'de 10 Türkmen evladını ağırladıklarını belirten Ongun, "Bu 10 Türkmen evladı ile birlikte 41 öğrencimiz ile birlikte projemiz ve çalışmamız devam edecek. Biz şöyle düşünüyoruz, bu çocukların içerisinden hangisi ya da hangileri dünyayı değiştirebilir, neler yapabilir. İşte bunun cevabını almak için bir adım, bir adım atmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR