Hayatlarının kumarı oldu - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde iki farklı adrese düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye 13 bin 475 TL para cezası uygulandı.



Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri ile Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun'da iki farklı adreste sağlıksız koşullarda bir araya gelerek kumar oynaya kişilerin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan; M.A, M.Ç, F.T, A.G, K.K, S.S, H.A, Y.B, R.Ö, İ.E. ve A.A'ya kabahatler Kanunu'na göre kişi başı bin 225 lira olmak üzere toplamda 13 bin 475 lira idari para cezası kesildi. Polis merkezine götürülen şahıslar hakkında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere aykırı davrandıkları gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı. - YOZGAT