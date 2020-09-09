'Hayatta başka seçenekler olduğunu göstermek için intihar girişimlerimi çizgi romana dönüştürdüm' - Son Dakika
BBC

'Hayatta başka seçenekler olduğunu göstermek için intihar girişimlerimi çizgi romana dönüştürdüm'

Japonya'da yaşayan Eriko Kobayashi, akıl sağlığı ile ilgili yaşadığı sorunlar ve maddi zorluklar yüzünden daha önce birkaç defa intihara kalkıştı.

'Hayatta başka seçenekler olduğunu göstermek için intihar girişimlerimi çizgi romana dönüştürdüm', System.String[]

Japonya'da yaşayan Eriko Kobayashi, akıl sağlığı ile ilgili yaşadığı sorunlar ve maddi zorluklar yüzünden daha önce birkaç defa intihara kalkıştı.

2017 yılında 'Günlük Başarısızlıklarım' adındaki manga kitabını yayımlanan Kobayashi, intihardan sağ kurtulmuş bir birey olarak kendisiyle benzer durumda olan insanlara karanlık düşüncelerinden arınmaları için yardımcı olmak istiyor.

Kitap, Kobayashi'nin yaşadıklarını manga olarak okuyucuya anlatıyor.





10 Eylül bütün dünyada Dünya İntiharı Önleme Günü.

BBC, Kobayashi ile ürettiği manganın diğer insanlara nasıl yardım ettiğini konuştu.

'Kabus görmekten uyuyamıyordum'

Kobayashi, akıl sağlığı ile ilgili yaşadığı sorunlar ve maddi zorluklar yüzünden 21 yaşından beri birkaç defa intihara kalkıştı.

Kobayashi, sorunlarının çocukluğunda başladığını düşünüyor, çünkü büyürken şiddet ve tacize maruz kaldığını söylüyor.

Çizdiği mangada da 'şeytanlarıyla' nasıl mücadele ettiğini; hastanelere yaptığı ziyaretleri ve hastaneye yattığı dönemleri anlatıyor.

"Artık öyle bir noktaya gelmiştim ki sürekli kabus görmekten uyuyamıyordum bile" diyen Kobayashi, ailesinin kendisini sürekli doktorlara götürdüğünü ancak bunun bir türlü fayda etmediğini söylüyor.

Süpermarketten yemek çaldıktan sonra

Babasının eve çok para getiremediği için okul kıyafetleri almakta zorlandıklarını anlatan Kobayashi, kışın sürekli aynı giysileri giydiği için okulda alay konusu olduğunu aktarıyor.

Kobayashi'nin üniversiteyi bitirdiği 1990'lı yıllarda Japonya'da iş bulma olanağı çok azdı.

Aylar boyunca işsizlik yardımlarıyla yaşadıktan sonra Tokyo'daki bir yayınevinde bir iş bulduğunda Kobayashi'nin uzun çalışma saatleri ve düşük maaş ile mücadele etmesi gerekti.





Kobayashi zar zor geçindiği için süpermarketten yiyecek çalmak zorunda kaldığını anlatıyor; ilk defa intihara kalkışması da bu dönemde olmuş.

Evinde bilincini yitirmiş bir şekilde bir arkadaşı tarafından bulunduktan sonra kurtarılan ve hastaneye götürülen Kobayashi, üç gün sonra uyanmış.

"Benim tecrübelerim çok kişisel, ancak insanların bunu bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Kobayashi, 'yaşamakta zorlandığını düşünen insanlara' yazdıkları sayesinde 'yalnız hissetmediklerini' düşündürmek niyetinde olduğunu aktarıyor.





Hayranlarıyla buluşmasının önemi

Kobayashi, ilk defa bundan 20 yıl önce intihara kalkışmış olsa da bugün hala intihara ilişkin düşüncelerle boğuştuğunu söylüyor.

Hala psikiyatri desteği alan Kobayashi, kendini yalnız hissettiğinde ya da işleri iyi gitmediğinde böyle düşüncelerle mücadele etmek için kendisine bir rutin geliştirmiş.

İyi uyumaya çalıştığını, tatlı yediğini ve güzel şeyler kokladığını, böylece kendini iyi hissetmeye çalıştığını söyleyen Kobayashi, uzun süre yalnız kalmamaya çalıştığını aktarıyor.

Bu yüzden Kobayashi için hayranlarıyla buluşmak çok önemli.

Acının ve çaresizliğin ne olduğunu çok iyi bildiğini söyleyen Kobayashi, "İntihara kalkışan kişiler gelip benimle konuştuğunda hayatta kalmamın bir anlamı olduğunu düşünüyorum" diyor.





'Ne hissettiğine saygı duymak ve adım atmasına yardımcı olmak'

Kobayashi, bu tecrübelerin ve ortak yaşanmışlıkların paylaşılmasının intiharla başa çıkmakta etkili bir yöntem olabileceği görüşünce.

Japonya'da psikiyatri hastanelerinde yatan çok sayıda kişinin olduğunu ve çok fazla ilacın verildiğini anlatan Kobayashi, "Ancak intihar etmeye kalkışan bir kişi bunu düşündüğünü diğerlerine söyleyemez çünkü kimsenin anlamayacağını düşünür. Zayıf aile bağları, maddi durum, izolasyon gibi çözmesi kolay olmayan karışık şeyler işin içinde olabilir. İntihara eğilimli birinin niyetini görmezden gelmek cevap değil. Ne hissettiğine saygı duymak ve bu adımları atmasında yardımcı olmak önemli" diyor.

Kobayashi, "Benim için bu dönemlerde önemli olanın dışarı çıkmak, iş arkadaşlarımı görmek ve arkadaşlarımla konuşmak olduğunu anladım. Biriyle konuştuğunuzda ya da biriyle kahkaha attığınızda ölme isteğiniz azalıyor" sözlerini sarf ediyor.





'Akla ve bedene iyi gelen bir hayat tarzı'

Kobayashi, manga kitabından önce de duyguları ve hissettikleriyle ilgili başka kitaplar yazdığını, ancak bu tavrının babası tarafından iyi karşılanmadığını belirtiyor:

"Babam mücadelelerimle ilgili olarak toplum önünde konuşmama karşıydı. Çok iyi anlaşmıyoruz ve onu 10 yıldır görmedim.

"Küçükken sanat okuluna gitmek gibi bir hayalim vardı, ancak babam buna karşı çıktı. Annem ise diğer yandan ne zaman topluluk karşısına çıksam ya da yazdığım bir şeyi okusa çok mutlu oluyor."

Kobayashi'nin kitabı İngilizce dahil olmak üzere farklı dillere çevrildi.





Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her yıl 800 bin kişi hayatına son veriyor.

Japonya gelişmiş ülkeler arasında en yüksek intihar oranına sahip ülkelerden biri.

Ülkedeki intihaların genel sayısı düşse de gençler arasındaki oranı yükseliyor.

Hükümet verilerine göre intihar 10-14 yaş arası çocuklardaki ilk ölüm sebebi.

Japonya'da 2019 yılında 20 yaş altındakilerin intihar oranı tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Pandemi döneminde geçen yıla göre intihar oranları düşmüş olsa da Kobayashi normal hayata dönüldüğünde bu oranın tekrar artmasından endişe ediyor.

Kobayashi, pandeminin insanlara akıl sağlıklarıyla ilgili önemli bir ders verdiğini söyleyerek, "İnsanların okulda ya da işte çok çalışmadan iç huzurlarını bulduklarını görüyoruz. En tepeye ulaşmak için mücadele etmek yerine aklımıza ve bedenimize iyi gelen bir hayat tarzına razı olursak her şey daha iyi olabilir" diyor.

İntihar, Japonya, Kitap, Manga, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:17

Son Dakika Dünya 'Hayatta başka seçenekler olduğunu göstermek için intihar girişimlerimi çizgi romana dönüştürdüm' - Son Dakika Dünya

BBC
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