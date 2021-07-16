Üye Girişi
Hayatta kalması "mucize" olan 15 Temmuz gazisi: "Bugün olsa yine çıkarım" - Son Dakika

Hayatta kalması "mucize" olan 15 Temmuz gazisi: "Bugün olsa yine çıkarım"

16.07.2021 12:17

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da en ağır şekilde yaralanan 3 gaziden biri olan Mehmet Yaman, 5 yıl boyunca geçirdiği riskli ameliyatlar ve tedaviler neticesinde imkansızı başararak büyük ölçüde sağlığına kavuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da en ağır şekilde yaralanan 3 gaziden biri olan Mehmet Yaman, 5 yıl boyunca geçirdiği riskli ameliyatlar ve tedaviler neticesinde imkansızı başararak büyük ölçüde sağlığına kavuştu. Eşinin desteği ve çocuklarına olan sevgisi sayesinde yaşama tutunan Yaman, eski hayatına geri dönebilmek için yürüyeceği günü iple çekiyor.

Karaköy'de esnaflık yapan 3 çocuk babası Mehmet Yaman (48), 15 Temmuz gecesi akşam saatlerinde Ümraniye'deki evinde oturduğu sırada sela seslerini duyarak sokağa çıktı. Komşularıyla birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne giden Yaman, FETÖ mensubu askerlerin açtığı ateş sonucu başından ağır yaralandı.

Yaman sol gözünü, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti, akciğerinin yarısı alındı ama geçirdiği ağır ameliyatların ardından mucize bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

Yeniden yürüyebilmek için devlet hastanesinde fizik tedaviye devam eden Yaman, özel bir hastanede fizik tedavi görebilmek için yetkililerden destek bekliyor.

Gazi Mehmet Yaman, darbe girişiminin üzerinden geçen 5 yıl sonunda, yaşadıklarını, duygularını AA'ya şöyle anlattı:

"O gece selalar verilince bir şey var diye çıktık sokağa. Evden Boğaziçi Köprüsü'ne gittik. Neler oluyor diye düşündük. Vurulduktan sonra hissetmedim. Başımdan yara aldım bütün beyin hücrelerim yanmış. Allah onları yaşatmasın. Bu ülke bizim bu vatan bizim. Çok güzel bir vatanımız var. Kimseye bırakmayacağız.

Gözlerim kör oldu. Konuşamıyordum. Çok ağır tedaviler gördüm. Yürüyemiyorum. Ama bugün olsa yine çıkarım. Ben Allah'tan şehitlik istedim, gazilik nasip etti. Beni hayata çocuklarım bağladı. Onlar için dayandım."

Ailesinin kendisine sahip çıkmadığını, bu süreçte hep eşinin destek olduğunu ifade eden Yaman, "Keyfe gitmişim gibi gördü ailem. Bana sadece hanımım ve çocuklarım inandı. Bu yaşadığım yaralanmalardan dolayı hafızam etkilendi. O günü zaten hatırlamak istemiyorum. Kıyamet o gün. İçimizden çıkan insanların bunu yaptığına inanabiliyor musunuz? Din altında insanları sömürdüler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ziyaret etmesini istediğini belirten Yaman, "Ona dua etmek istiyorum, hastanın duası makbuldür. Onunla görüşüp, dertleşmek istiyorum." dedi.

FETÖ'cü askerler hastaneye gitmesine mani oldu

Gazi Mehmet Yaman'ın eşi Dilek Yaman da 15 Temmuz gecesi yaptıkları ilk telefon konuşmasında eşinin "Her yeri kapatmışlar geri dönüyoruz." dediğini, 2 saat sonraki görüşmelerinde ise Kısıklı'ya oradan da Boğaziçi Köprüsü'ne yürüdüğünü söylediğini anlattı.

Merak ettiği için eşini 3. kez aradığını ifade eden Yaman, "Telefonu açtı ama vurulmuş, yerde yatıyormuş. Bana bir şey dedi, dili dönüyordu ama ne dediğini anlayamadım. Dedim herhalde Mehmet'in şekeri yükselmiş, çünkü şeker hastasıydı. Sonra eşimin yanında olan üst komşumuzu aradık. 'Mehmet vuruldu kulağından' dedi. Tamam diktiririz dedik, büyük bir şey olduğunu düşünmedik. Bizim bir gün önce televizyonumuz bozuldu. O yüzden olanlardan haberdar değildik. Askerler eşimi göndermemiş, hep mani olmuşlar. Orada kaldırımlarda yatmış. Kan kaybından bitmiş. Sonra tekerlekli arabalarla götürmeye çalışmışlar. Vatandaşlar motosiklete bindirmişler, sonra tekrar indirmişler. Boydan boya silahla tarıyorlar diye götürememişler. Komşumuz 'Ben çocuklarına, eşine ne diyeceğim?' demiş. O da 'La ilahe illallah Muhammeden Resulullah' diyeceksin demiş. Bilinci açıkmış hastaneye girene kadar." diye konuştu.

7 saat süren ameliyattan sonra bilincini yitirdi

Eşinin kardeşinin aramaları sonucu, telefonu Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden bir doktorun açtığını anlatan Yaman, böylece eşinin yoğun bakımda tedavi altına alındığını öğrendiklerini söyledi.

Beyninin büyük bir bölümü hasar gören eşi için o gece "yaşamaz" dendiğini ancak bir kadın doktorun "Ben şansımı deneyeceğim" demesi üzerine ameliyata alındığını belirten Yaman, sözlerine şöyle devam etti:

"Hemen ameliyata almışlar genel bir temizlik yapmışlar. Bizi duyuyordu, ağlıyordu ve konuşamıyordu. 3-4 gün sonra 7 saatlik büyük bir ameliyat oldu. Ondan sonra bilinç gitti. Her şey gitti ve bizi unuttu. Ağlamaları bitti, bize tepki vermesi bitti. Hastanede ameliyattan sonra 30 gün kaldı. Daha sonra Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildik. Orada 47 günde bütün vücudu çürümüştü."

"Biz şikayet edince Sağlık Bakanlığı bizi Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne gönderdi. 18 ay hiç eve gelmeden orada kaldık. 3 ay yoğun bakımda kaldı bilinci kapalı bir şekilde. Orada beyninden birçok ameliyat oldu. Kafatasının bir bölümü yoktu. Beynindeki su, damarını tıkamış. Kafası şişti. Şimdi sol tarafına suni bir damar yaptılar. Akciğerinin yarısını aldılar. 4 kez şant denediler olmadı. Beşincisinde tuttu. Orada bize çok güzel baktılar."

Uzun süren tedaviler sonunda ilk kez 28 Nisan 2018'de eve geldiklerini anlatan Yaman, eşinin o tarihlerde sadece "evet-hayır" diyebildiğini, oturamadığını belirtti.

Fizik tedavi için 3 Temmuz 2020'de Ankara'daki Gaziler Hastanesi'ne gittiklerini aktaran Yaman, burada 4 ayda eşinin oturma dengesini kurduğunu, terapiler sayesinde yeniden konuşmaya başladığını söyledi. Pandemi sürecinde 10 ay evde kaldıklarını, eşinin ayrıca dışarıda olan bağırsağının ameliyatla içeri alındığını anlatan Yaman, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizik tedaviye devam ettiklerini belirtti.

Hayatta kalması mucize olan 15 Temmuz gazisi: Bugün olsa yine çıkarım
Hayatta kalması mucize olan 15 Temmuz gazisi: Bugün olsa yine çıkarım
Hayatta kalması mucize olan 15 Temmuz gazisi: Bugün olsa yine çıkarım
Hayatta kalması mucize olan 15 Temmuz gazisi: Bugün olsa yine çıkarım

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Mehmet Yaman, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayatta kalması 'mucize' olan 15 Temmuz gazisi: 'Bugün olsa yine çıkarım' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu 13:38 Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 12:37 Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi 12:34 Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım 12:18 Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok 12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır 12:08 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 11:16 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi         
13:52
Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı         
13:28
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp         
12:36
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi         
12:20
Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü         
12:09
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Rockstar Games, müjdeyi verdi! Hızlı ve Öfkeli'nin yarış serüveni, GTA ile oyuna taşınıyor Rockstar Games, müjdeyi verdi! Hızlı ve Öfkeli'nin yarış serüveni, GTA ile oyuna taşınıyor         
10:54
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 14:01:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayatta kalması "mucize" olan 15 Temmuz gazisi: "Bugün olsa yine çıkarım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement