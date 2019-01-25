Son Dakika Haberleri: Hayatta Olmaz Filmi

Hayatta Olmaz Filmi

2 saat önce

Hayatta Olmaz filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hayatta Olmaz filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Hayatta Olmaz, üç çocukluk arkadaşının hikayesini konu ediyor. Gösteriş meraklısı Emin, fırıldak Arif ve saf Hayrani çocukluktan beri bir arada olan yakın arkadaşlardır. Onlar her ne kadar birbirlerinden farklı karakterlere sahip olsalar da iyi kötü tüm zamanlarda birbirlerinin yanında olur. Asla olmayacağını düşündükleri ne varsa hepsi teker teker gerçekleşmeye başlayınca üç arkadaş kendilerini eğlence dolu bir maceranın içerisinde bulur.


Yönetmen: Emre Çaltılı
Senaryo: Emre Çaltılı
Oyuncular: Ceyhun Fersoy, İnan Ulaş Torun, Ceyhun Yılmaz, Tuğba Melis Türk, Emre Çaltılı, Selin Sezgin, Nurullah Çelebi, Emir Han Özcan, Muhittin Korkmaz, Derya Şen, Şennur Nogaylar, Yüksel Güçlü, Sebahat Adalar
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Hayatta Olmaz
Yapımcı Firma: Emr Medya
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: Derin Film
Vizyon Tarihi: 19.04.2019

Hayatta Olmaz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com

İnan Ulaş Torun, Yönetmen, Ceyhun, Sinema
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