Hayatta Olmaz Filmi
2 saat önce
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Hayatta Olmaz, üç çocukluk arkadaşının hikayesini konu ediyor. Gösteriş meraklısı Emin, fırıldak Arif ve saf Hayrani çocukluktan beri bir arada olan yakın arkadaşlardır. Onlar her ne kadar birbirlerinden farklı karakterlere sahip olsalar da iyi kötü tüm zamanlarda birbirlerinin yanında olur. Asla olmayacağını düşündükleri ne varsa hepsi teker teker gerçekleşmeye başlayınca üç arkadaş kendilerini eğlence dolu bir maceranın içerisinde bulur. Yönetmen:
Emre ÇaltılıSenaryo:
Emre ÇaltılıOyuncular: Ceyhun
Fersoy, İnan Ulaş Torun
, Ceyhun Yılmaz
, Tuğba Melis Türk
, Emre Çaltılı, Selin Sezgin, Nurullah Çelebi
, Emir Han
Özcan, Muhittin Korkmaz, Derya Şen, Şennur Nogaylar, Yüksel Güçlü, Sebahat AdalarFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Hayatta OlmazYapımcı Firma:
Emr MedyaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
Derin FilmVizyon Tarihi:
19.04.2019Hayatta Olmaz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
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