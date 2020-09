Haybulans, sokak hayvanları için 8 ayda 83 bin kilometre yol yaptı - Son Dakika

Haybulans, sokak hayvanları için 8 ayda 83 bin kilometre yol yaptı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından hasta ve yaralı sokak hayvanlarına müdahalede bulunmak amacıyla hizmete konulan ve bugüne kadar binlerce canı kurtaran Haybulans, 2020 yılının ilk 8 ayında 83 bin 392 kilometre yol yaparak dünyanın çevresini iki kez kat edecek kadar yol yaptı.

Yaşama geçirdiği hayvan dostu projelerle hayvan severlerden tam not alan Kuşadası Belediyesi'nin hasta ve yaralı sokak hayvanlarına umut olmak için 2019 yılının Mayıs ayında hizmete soktuğu Haybulans aracı, 2020 yılında 783'ü kedi, 776'sı köpek olmak üzere 1559 havyana yerinde müdahalede bulunarak yaşamını kurtardı. Kuşadası sokaklarında yaşayan hayvanların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan Haybulans, 2020 yılının ilk 8 ayında dünyanın çevresini iki kez dolaşacak kadar yol kat ederek sokak hayvanlarına yardım eli uzattı.

Kuşadası Belediyesi'nin çözüm ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa'nın 0256 4604040 numaralı çağrı hattına gelen ihbarla yola çıkan ve en kısa sürede yaralı hayvanın bulunduğu bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiren Haybulans, durumu ciddi olan 1381'i kedi, 998'i köpek olmak üzere 2 bin 379 sokak hayvanını ise Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşıyarak tedavisini gerçekleştirdi.

Haybulans projesinin yaşama geçirildiği Mayıs 2019 tarihinden bu yana Kuşadası'nda sokak hayvanı ölümlerinin ciddi oranda azaldığına dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Kentimiz Kuşadası'nda yaşayan tüm canlılara karşı duymuş olduğumuz sorumluluk gereği 7/24 esasına göre hizmete soktuğumuz Haybulans aracımız can dostlarımıza umut olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda hareket eden Haybulans'ta görevli uzman veterinerlerimiz tarafından yapılan ilk müdahale ile sokakta yaşayan binlerce can dostumuz sağlığına kavuşturuldu. Dünyanın çevresinin 40 bin 75 kilometre olduğunu düşünülürse 2020 yılında 83 bin 392 kilometre yol yapan Haybulans aracımızın sokak hayvanları için dünyanın çevresini iki kez dolaştığını söyleyebiliriz. Haybulans aracımızın üzerinde de yazdığı gibi tıpkı insanlar gibi kentimizin sokaklarında yaşayan can dostlarımız da en iyisini hak ediyor" dedi.