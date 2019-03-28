Haydar Ali Yıldız: "Hep Beraber Daha Huzurlu Bir Beyoğlu İnşa Edeceğiz"
2 saat önce
AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, yerel seçimlere günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
AK Parti Beyoğlu
Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
, yerel seçimlere günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beyoğlu'nu mahalle mahalle, sokak sokak gezen Yıldız, vatandaşlardan tam destek aldı.
Beyoğlu'nda uzun yıllar yaşayan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, sabahın erken saatlerinde başladığı seçim çalışmalarını geç saate kadar sürdürüyor. Önceliğinin insan ve gönüllere dokunmak olduğunu söyleyen Yıldız, konuştuğu her vatandaştan destek sözü alıyor.
"İstişareyle yöneteceğiz"
Beyoğlu'nu adalet ve istişareyle yöneteceklerini söyleyen Yıldız konuyla ilgili şöyle konuştu: "AK Parti istişare partisidir. En tabandan en zirveye kadar bütün o mekanizmada o istişare işletilir. Biz de Beyoğlu'nda ortak akılla istişare edecek ve inanıyorum ki en doğru kararları alarak yolumuza devam edeceğiz. Kadınları ilgilendiren konuları kadınlarla, gençleri ilgilendiren konuları gençlerle, çocukları ilgilendiren konuları çocuklarla konuşacağız. Hep beraber daha huzurlu bir Beyoğlu inşa edeceğiz." - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:59 Kaynak: İHA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cumhur İttifakı Adayı İçin Sahaya İndi
CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim
24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya
Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim