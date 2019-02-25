Haydar Ali Yıldız: Tüm Sorunları Birlikte İştirak Ederek Çözeceğiz

SÖZ Sizde programında konuşan AK Parti Beyoğlu Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, "Tüm sorunları birlikte iştirak ederek çözüp, daha huzurlu ve güvenli bir Okmeydanı inşa edeceğiz" dedi.

SÖZ Sizde programında konuşan AK Parti Beyoğlu Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, "Tüm sorunları birlikte iştirak ederek çözüp, daha huzurlu ve güvenli bir Okmeydanı inşa edeceğiz" dedi.



AK Parti Beyoğlu Kadın Kollarının organize ettiği Söz Sizde etkinliğine AK Parti Beyoğlu Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve birçok vatandaş katıldı. AK Parti Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi Okmeydanı Bölge Seçim İrtibat Bürosunda gerçekleşen etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Haydar Ali Yıldız vatandaşların sorularını da yanıtladı. Beyoğlu'ndaki imar ve tapu hakkında da konuşan Yıldız, vatandaşlara kentsel dönüşüm sözü verdi.



"EMANETİ TESLİM ALDINIZ MI?"



AK Parti Beyoğlu Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nun tüm mahallelerinde hanımefendiler, beyefendiler, mahallelilerle bir araya gelip istişarelerde bulunuyoruz. Sohbetlerimiz, hasbıhallerimiz oluyor, dertleşiyoruz. Gittiğimiz her yerde bize tevkil edilenbu emaneti siz değerli hemşerilerim ile paylaşıyorum. Bugün de Okmeydanı'nda bir İstanbul sabahında, okulların tatil olduğu bir sabahta sizlerle beraber bu emaneti paylaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve sizin ile bu emaneti paylaşmak üzerine ahitleşirken sözlerinizi de alacağım. Emaneti teslim aldınız mı? Mübarek olsun" diyerek seçmenden seçim sözü aldı.



"BEYOĞLUNDA ORTAK AKILLA İSTİŞARE EDECEĞİZ"



Söz sizde programının vatandaşlar ile fikir alışverişi yapmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, "İstişare partisidir AK Parti. En tabandan en zirveye kadar bütün o mekanizmada o istişare işletilir. Biz de Beyoğlu'nda ortak akılla istişare edecek ve inanıyorum ki en doğru kararları alarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.



"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YANINDAYIZ"



Kentsel dönüşümün öneminin üzerinde duran Haydar Ali Yıldız, "Evde sizin gündeminiz bizim de gündemimiz yönetim olarak. Yaklaşık elli yıldır Okmeydanı'nın temel sorunlarından biri kentsel dönüşüm. Ben daha çok kent tabirindense şehir tabirini kullanıyorum ve dönüşüm kavramından ziyade de bir yenileme, güzelleştirmeyi kullanıyorum. Çünkü amacımız bu. Bunun için gerekli adımlar atıldı ama bugüne kadar arzu ettiğimiz kentsel dönüşümün belli bir mesafesine ulaşamadık. Daha öteye taşımamız gerekiyordu, daha çok şey yapmamız gerekiyordu. Ama geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Van Bloklarında birinci etap başladı. İnşallah Okmeydanı'nda bunun devamı gelecek diye düşünüyoruz. Kentsel dönüşümün yanındayız. Amacımız nedir? Bir, depreme dayanıklı sağlam yapılar yapmak. İki, Okmeydanı'nı daha yaşanabilir yeşil alanlara kavuşturmak. Üç, daha çok eğitim, sağlık, otopark alanlarına kavuşturmak. Daha huzurlu, güvenli bir Okmeydanı'nı inşa etmek" ifadelerini kullandı. - İstanbul

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