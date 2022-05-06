Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kars'ta anıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kars'ta anıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğunun düzenlediği anma programında, merhum Haydar Aliyev'in adını taşıyan parktaki büstüne kırmızı güller bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda devam eden programda, Kars Işıklı Camisi Alimi Seyyid Ahmet Erdem, Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Haydar Aliyev'in, Sovyetler Birliği'nden ayrılmış 15 cumhuriyet arasında en son sırada gösterilen Azerbaycan'ı, mücadelesi ve aldığı önemli kararlarla en ön sıralara taşıdığını söyledi.

Aliyev'in bağımsızlıktan sonra harp okullarının açılmasını sağlayarak Karabağ Zaferi'nin kazanılmasına katkı sağladığını anlatan Guliyev, şöyle konuştu:

"O zamandan bu yana harp okullarından mezun olmuş gençlerimiz, bağımsızlık döneminde yetişen subaylarımız, kahramanlarımız, 2. Karabağ Savaşı'nda zaferimize imza attı. Geçtiğimiz yıl 44 gün süren ve zaferle sonuçlanan savaşın kahramanları, bu savaşta kanlarını dökmüş, dostlarını ve kardeşlerini şehit vermiş subaylarımız aramızda. Onları bugün burada birlikte alkışlıyoruz."

Haydar Aliyev'in ekonomi, sağlık ve eğitim alanında da Azerbaycan'ı güçlendirerek bugünlere getirdiğini vurgulayan Guliyev, "Haydar Aliyev, Azerbaycan için bugünkü Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev gibi bir lideri de yetiştirdi." dedi.

Guliyev, böyle bir devletin vatandaşı olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Allah'a şükürler olsun ki biz Aliyev'in başlattığı siyaseti, Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in cesaretli kararlarıyla 2. Karabağ muharebesini zaferle sonuçlandırdık. Bugün artık dünyaya meydan okuyoruz. Her iki savaşımızda da kardeş ve dost Türkiye'miz her zaman yanımızdaydı ve desteğini gördük." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da Türk dili konuşan ülkelerin yan sıra Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleriyle ilişkiler kuran Haydar Aliyev'in ülkesinin uluslararası arenadaki yerini pekiştirdiğini söyledi.

Programa, Vali Vekili Tahir Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Azerbaycan subayları, bazı il protokolü ile vatandaşlar katıldı.