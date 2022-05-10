Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kırgızistan'da anıldı - Son Dakika
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Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kırgızistan'da anıldı

10.05.2022 15:49

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Seyfettinoğlu Gandilov, "Azerbaycan'ı bölgesinde güçlü bir ülke haline getiren Haydar Aliyev'i unutmayacağız." dedi.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Seyfettinoğlu Gandilov, "Azerbaycan'ı bölgesinde güçlü bir ülke haline getiren Haydar Aliyev'i unutmayacağız." dedi.

Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 99. yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi.

Diplomatlar ve Kırgızistan'daki Azerbaycan Derneği üyelerinin katıldığı programda, Aliyev'in hayatıyla ilgili kısa film gösterildi.

Büyükelçi Gandilov, burada yaptığı konuşmada, Aliyev için en büyük ödülün onu anmak olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ı bölgesinde güçlü bir ülke haline getiren ve halkının birliğini sağlayan Haydar Aliyev'i unutmayacağız. Allah, ona rahmet eylesin." dedi.

Aliyev'in ülkesini kurduğunu, halkın birliğini sağladığını ve ekonomik krizlerden kurtardığını belirten Gandilov, Aliyev'i, ülkenin ve halkının bugünkü refahının temelini çok önceden atan bir lider ve dönemin dahisi olduğunu söyledi.

Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kırgızistan'da anıldı
Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kırgızistan'da anıldı
Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kırgızistan'da anıldı
Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kırgızistan'da anıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kırgızistan'da anıldı - Son Dakika


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