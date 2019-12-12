Haydar Aliyev kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haydar Aliyev kabri başında anıldı - Son Dakika

Haydar Aliyev kabri başında anıldı

6 saat önce

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in kabri, vefatının 16. yılında ziyaretçi akınına uğradı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in kabri, vefatının 16. yılında ziyaretçi akınına uğradı.

Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki kabri başında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, aile bireyleri, bakanlar ve üst düzey bürokratların katıldığı tören düzenlendi.

Törende milli marş çalındı, Aliyev'in mezarına çelenk bırakıldı.

Resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılan Fahri Hiyaban'da uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, mezara çiçek bırakarak dua etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da büyükelçilik çalışanlarıyla Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in de eşlik ettiği Özoral, mezara çelenk, Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına da çiçek bıraktı.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Özoral, Haydar Aliyev'in yaşamı boyunca vatanının ve halkının iyiliği için çalışmış çok büyük bir lider olduğunu söyledi.

Vefatının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Haydar Aliyev'in Azerbaycan için yaptıklarının çok açık biçimde görüldüğünü belirten Özoral, "Bizler de Azerbaycan'daki Türk elçiliği olarak onun anısını yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kendisini saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

Azerbaycanlıların "Umummilli lider" diye hitap ettikleri Haydar Aliyev, ülkenin kurucu lideri olarak kabul ediliyor.

Haydar Aliyev kabri başında anıldı

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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