- Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı silüeti yansıtıldı - Son Dakika

- Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
29.10.2020 22:16
- Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı silüeti yansıtıldı Azerbaycan'ın en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun duvarlarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.
- Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
BAKÜ - Azerbaycan'ın en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun duvarlarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.
Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş ülkeler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci kuruluş yılını kutlamaya devam ediyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan ve ülkenin en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun duvarlarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türk Bayrağı silüeti yansıtıldı.
Son Dakika Meteoroloji, 9 il için sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısında bulundu Almanya'da otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı "Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun Ülkede infial yaratan olay! Küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı