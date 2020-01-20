Haydar Aliyev Parkı'na yeni düzenleme - Son Dakika

Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) başvuran ve destek almaya hak kazanan Iğdır İl Özel İdaresi'nin "Haydar Aliyev Park Peyzaj Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.



Serhat Kalkınma Ajansı'nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'na başvuran Iğdır İl Özel İdaresi, mali destek almaya hak kazandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven "Haydar Aliyev Park Peyzaj Projesi"nin sözleşmesini imzaladı.



Projenin hayata geçirilmesiyle Iğdır kent merkezinde bulunan Haydar Aliyev Parkı yeni bir görünüm kazanacak. İl Özel İdaresi, Park'ı özellikle kadın ve gençler için yeni bir yaşam alanı haline getirecek olan bu proje ile "yaşanır kent kimliğinin oluşturulması için kent merkezinde bulunan ve halkın ortak kullanımına uygun olan Haydar Aliyev Parkı'nı, doğa ve çevre ile uyumlu açık hava dinlenme alanı ve sağlıklı yaşam alanı haline getirmeyi" amaçlıyor. - KARS