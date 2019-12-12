Haydar Aliyev vefatının 16. yılında İstanbul'da anıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın ulusal lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 16'ncı yılında İstanbul'da törenle anıldı.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kireçburnu'ndaki Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konsolosluk personeli, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar ile İstanbul'da eğitim alan Harp Akademili Azeri öğrenciler ve subaylar katıldı.

Haydar Aliyev'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine karanfil bırakılması ve saygı duruşuyla başlayan tören, iki ülke marşlarının okunmasıyla devam etti.

Başkonsolos Hacıyev ve Başkan Şükrü Genç park içindeki Haydar Aliyev ile Atatürk anıtları önüne gül bıraktı. Tören, diğer katılımcıların da anıtlara çiçek bırakmasının ardından sona erdi.