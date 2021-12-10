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Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında Iğdır'da anıldı - Son Dakika

Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında Iğdır'da anıldı

10.12.2021 16:56
Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında Iğdır'da anıldı

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında Iğdır'da anıldı.

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında Iğdır'da anıldı.

Azerbaycan Türk Aksakallıları Birliği (TAIB), Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ile Iğdır Azerbaycan Dil Tarih Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince kentteki Azerbaycan Kültür Evi'nde düzenlenen anma programı, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla devam eden programda, Aliyev'in hayatının anlatıldığı sunumlar yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk'ün, Azerbaycan'ın kuruluşunda Haydar Aliyev'in, Karabağ'ın kurtuluşunda İlham Aliyev'in, aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kahramanların sadece can verip yurdu yaşatmadığını, aynı zamanda verdikleri kararlarla ülkenin, milletin, devletin büyümesini, bir ve beraber olmasını sağladığını ifade eden Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Bizlerin bu anma törenlerinde, toplantılarda ifade etmemiz gereken, kamuoyunun önüne koymamız gereken sadece birlik ve beraberlik olduğu gibi bu ekonomik, kültürel ve sosyal varlığın artırılması adına elimizden ne geliyorsa, yapabileceğimiz ne varsa, bunu yapan arkadaşlar her kimse, onlara yardımcı olmak bağlamında düşünmemiz ve hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise Haydar Aliyev'in hayatını yeni bir Azerbaycan'ın kurulmasına ve tarihinin yazılmasına feda ettiğini anlatarak, "Adını dünya siyasetine kızıl harflerle yazdıran Ulu Önder Haydar Aliyev, Azerbaycan tarihinde, bir devletin en güzel taraflarıyla birlikte kurulmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynamıştır. 1969 yılında Azerbaycan'ın başına gelen Ulu Önder Haydar Aliyev, ülkemizin bütün istikametlerde ciddi ilerlemeler sağlamıştır." diye konuştu.

Azerbaycan adına faaliyet sürdüren sivil toplum kuruluşu temsilcilerine de plaket verildiği programa, Azerbaycan milletvekilleri Hikmet Babaoğlu ve Elşad Mirbeşiroğlu, Azerbaycan Türk Aksakallıları Birliği (TAIB) Heyeti, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Iğdır Azerbaycan Dil Tarih Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar'da katıldı.

Haydar Aliyev, cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında Iğdır'da anıldı - Son Dakika


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