Haydar Can'ı katleden sanıklar için mahkeme kemik yaşı tespiti istedi! 18'den büyük çıkarlarsa müebbet hapis alacaklar - Son Dakika
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Haydar Can'ı katleden sanıklar için mahkeme kemik yaşı tespiti istedi! 18'den büyük çıkarlarsa müebbet hapis alacaklar

29.06.2022 14:46

Ankara'da parkta rahatsız edilen kız çocuklarına yardım etmek isteyen Haydar Can Kılıçdoğan cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklardan 17 yaşındaki Mert T isimli şahıs kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, Yunus S.'nin de hastaneden doğum kayıtları istendi. Sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi durumunda müebbet hapis cezası alacaklar.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, geçen yıl 31 Ekim'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine aynı yerdeki Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Haydar Can, Mert T. ile Yunus H.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekibince ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Can Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Mert T. ile Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: ŞAKA YAPTIKLARINI DÜŞÜNDÜM

Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S., katılırken taraf avukatları, Haydar Can Kılıçdoğan'ın ailesi ve tanıklar ise salonda hazır bulundu. Duruşmada heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu. Tanık olarak dinlenen U.E., arkadaşlarıyla AVM'ye giderken 3 kişinin konuştuğunu gördüğünü söyleyerek, "Daha sonra bunlar arasında kavga oldu. Haydar Can Kılıçdoğan yere düştü. Hemen arkadaşlarım ile birlikte olaya müdahale ettik hatta başlangıçta ben şaka yaptıklarını düşünüyordum ancak Haydar Can yere düşünce 'Böyle şaka olmaz' dedim, ben ve arkadaşlarım olaya müdahale ettik.

"VÜCUDUNDA ÇOK KAN VARDI"

Haydar Can'ı yerden kaldırıp tuttum. Bir süre sonra Haydar Can elimden kurtuldu, suça sürüklenen çocuklar da arkadaşlarımın elinden kurtuldu tekrar ortada buluştular. Daha sonra da suça sürüklenen çocukların kaçtığını gördüm. Haydar Can yürümek istedi yürüyemedi. Daha sonra arkadaşlarım ile birlikte biz kendisini kenara çektik, yere yatırdık, tişörtünü kaldırdığımızda vücudunda çok kan vardı" dedi.

YAŞ TESPİTİ YAPILACAK

Müşteki avukatları, sanıkların kemik yaşlarının tam olarak tespit edilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mert T.'nin kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine, Yunus S.'nin de hastaneden doğum kayıtlarının talep edilmesine karar verdi. Suça sürüklenen sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi halinde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.

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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haydar Can'ı katleden sanıklar için mahkeme kemik yaşı tespiti istedi! 18'den büyük çıkarlarsa müebbet hapis alacaklar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haydar Can'ı katleden sanıklar için mahkeme kemik yaşı tespiti istedi! 18'den büyük çıkarlarsa müebbet hapis alacaklar - Son Dakika
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