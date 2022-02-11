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Haydar Dümen hayatını kaybetti - Son Dakika

Haydar Dümen hayatını kaybetti

11.02.2022 13:08
Haydar Dümen hayatını kaybetti

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Posta Gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen'in dün defnedildiği öğrenildi.

Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu.


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Posta Gazetesi, Haydar Dümen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haydar Dümen hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haydar Dümen hayatını kaybetti - Son Dakika
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