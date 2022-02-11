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Haydar Dümen hayatını kaybetti - Son Dakika

Haydar Dümen hayatını kaybetti

11.02.2022 13:25

Haydar Dümen hayatını kaybetti Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haydar Dümen hayatını kaybetti

İSTANBUL - Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dümen'in dün defnedildiği öğrenildi.

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve dün defnedildiği açıklandı.

Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu. Coşkundeniz paylaşımında, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.

Haydar Dümen hayatını kaybetti
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Haydar Dümen hayatını kaybetti

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Haydar Dümen, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Haydar Dümen hayatını kaybetti - Son Dakika


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