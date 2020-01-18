Haydar Yılmaz resmen Gaziantep'te! - Son Dakika
Son Dakika Spor Haydar Yılmaz resmen Gaziantep'te! - Son Dakika Spor

Haydar Yılmaz resmen Gaziantep'te!

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen kaleci Haydar Yılmaz, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen kaleci Haydar Yılmaz, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Törende başkan Büyükekşi'nin, yeni transfer Haydar Yılmaz'a başarı dileklerinde bulunup, tecrübesiyle takıma çok şey katmasını beklediklerini ifade ettiği aktarıldı.


Tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz'ın ise büyük bir camia geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söylediği belirtildi.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Mehmet Büyükekşi, Haydar Yılmaz, Sekreter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:08 
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