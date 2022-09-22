Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor

22.09.2022 16:12
Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor

HAYDARABAD, 22 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'da büyük ölçüde muson yağmurunun tetiklediği sellere bağlanan dang humması salgını devam ederken vakaların yayılma ivmesi giderek yükseliyor.

HAYDARABAD, 22 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'da büyük ölçüde muson yağmurunun tetiklediği sellere bağlanan dang humması salgını devam ederken vakaların yayılma ivmesi giderek yükseliyor. Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti sağlık departmanının bildirdiğine göre, eyalette bu ay şimdiye kadar 27 hasta yaşamını yitirirken, ülkede dang hummasının yayılması ciddi olarak artıyor.

Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad kentinin dış kesimlerinde motosikletli sağlık çalışanları sivrisinekleri ortadan kaldırmak için bölgeyi dumanla dezenfekte ediyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad kentinin dış kesimlerinde motosikletli sağlık çalışanları sivrisinekleri ortadan kaldırmak için bölgeyi dumanla dezenfekte ediyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor
Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad kentinin dış kesimlerinde bir sağlık çalışanı sivrisinekleri ortadan kaldırmak için bölgeyi dumanla dezenfekte ediyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor
Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad kentinin dış kesimlerinde bir sağlık çalışanı sivrisinekleri ortadan kaldırmak için bölgeyi dumanla dezenfekte ediyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor

Pakistan'ın Haydarabad kentinin dış kesimlerinde bir sağlık çalışanı sivrisinekleri ortadan kaldırmak için bölgeyi dumanla dezenfekte ediyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Haydarabad, Pakistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor - Son Dakika
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