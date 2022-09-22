Pakistan'da Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor

HAYDARABAD, 22 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'da büyük ölçüde muson yağmurunun tetiklediği sellere bağlanan dang humması salgını devam ederken vakaların yayılma ivmesi giderek yükseliyor. Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti sağlık departmanının bildirdiğine göre, eyalette bu ay şimdiye kadar 27 hasta yaşamını yitirirken, ülkede dang hummasının yayılması ciddi olarak artıyor.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad kentinin dış kesimlerinde motosikletli sağlık çalışanları sivrisinekleri ortadan kaldırmak için bölgeyi dumanla dezenfekte ediyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad kentinin dış kesimlerinde motosikletli sağlık çalışanları sivrisinekleri ortadan kaldırmak için bölgeyi dumanla dezenfekte ediyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad kentinin dış kesimlerinde bir sağlık çalışanı sivrisinekleri ortadan kaldırmak için bölgeyi dumanla dezenfekte ediyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad kentinin dış kesimlerinde bir sağlık çalışanı sivrisinekleri ortadan kaldırmak için bölgeyi dumanla dezenfekte ediyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın Haydarabad kentinin dış kesimlerinde bir sağlık çalışanı sivrisinekleri ortadan kaldırmak için bölgeyi dumanla dezenfekte ediyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)