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Haydarlı'da TOKİ kura çekimi

42 dakika önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Dinar'a bağlı Haydarlı kasabasında inşası devam eden 81 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Haydarlı'da TOKİ kura çekimi, System.String[]
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Dinar'a bağlı Haydarlı kasabasında inşası devam eden 81 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Haydarlı Park Kahvesi'nde gerçekleştirilen kura Dinar noteri huzurunda yapıldı. Yıllardır ev sahibi olma hayalleri kuran vatandaşlar sonunda konutlarına kavuştu.

Yapılan kura merasimine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Haydarlı Belediye Başkanı Duygu Peker, Dinar AK Parti İlçe Başkanı İdris Er ve vatandaşlar katıldı.

Kura merasiminde konuşan Milletvekili Ali Özkaya şunları söyledi:
"Yatay mimari konseptinde olan konutların yükseklikleri zemin+3 olarak yapılıyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik olan konutlar 2+1 planında inşa edildi. Konutların cephelerinde zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplama, dekoratif pencereler ve kat silmeleri vardır. Projeyle yerleşim alanı nitelikli sosyal çevre imkanı sunan yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor."
Haydarlı, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:03 Kaynak: AA
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