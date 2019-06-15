Haydarpaşa açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından...
4 saat önce
Haydarpaşa açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından mendireğe çıkarıldı.
Haydarpaşa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından mendireğe çıkarıldı. Kurtarılanlar, kıyı emniyeti botuyla karaya çıkarıldı. - İSTANBUL
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