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Haydarpaşa açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından...

4 saat önce

Haydarpaşa açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından mendireğe çıkarıldı.

Haydarpaşa açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından..., System.String[]
Haydarpaşa açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından mendireğe çıkarıldı. Kurtarılanlar, kıyı emniyeti botuyla karaya çıkarıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
Haydarpaşa, 3. Sayfa
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