Haydarpaşa'da gemi mürettebatına karantina (2) - Son Dakika

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Haydarpaşa'da gemi mürettebatına karantina (2)
6 saat önce
İSTANBUL DHAHaydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatının koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı öne sürülüyor.
İSTANBUL DHA
Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatının koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı öne sürülüyor. Geminin etrafından polis önlem aldı. Mürettebat otobüse alındıktan sonra buradan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:58 Kaynak: DHA
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