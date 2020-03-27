HAYDARPAŞA'DA GEMİ MÜRETTEBATINA KORONA ÖNLEMİ - Son Dakika

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HAYDARPAŞA'DA GEMİ MÜRETTEBATINA KORONA ÖNLEMİ
6 saat önce
İSTANBUL DHAHaydarpaşa Limanı'nda bir gemideki mürettebatta koronavirüs şüphesi nedeniyle önlem alındı.
İSTANBUL DHA
Haydarpaşa Limanı'nda bir gemideki mürettebatta koronavirüs şüphesi nedeniyle önlem alındı.
Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna
'dan gelen bir geminin mürettebatında koronavirüs şüphesi nedeniyle hareketlilik yaşandı. Polis
, geminin etrafından önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şüpheli görülen mürettebat otobüs ile buradan götürüldü
Görüntü Dökümü:
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-Geminin görüntüsü
-Polisin önlemi
-otobüsten görüntü
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:03 Kaynak: DHA
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