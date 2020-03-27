Haydarpaşa'da gemideki 12 tır şoförü karantina yurduna alındı - Son Dakika

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Haydarpaşa'da gemideki 12 tır şoförü karantina yurduna alındı
7 saat önce
Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen 12 tır şoförü yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük tedbir kapsamında gözlem amacıyla öğrenci yurdunda karantina altına alındı.
Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen 12 tır şoförü yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük tedbir kapsamında gözlem amacıyla öğrenci yurdunda karantina altına alındı.
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gemiyle akşam saatlerinde 12 tır şoförünün gelmesi limanda hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık ve polis ekipleri eşliğinde 12 tır şoförü otobüse bindirilerek 14 gün kalacakları karantina yurduna götürüldü. Haydarpaşa Limanı'nda gerekli önlemler alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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